Noční razie na Taxify v Ostravě. Kdo nezaplatil kauci, přišel o auto

„Zabavili mi auto,“ svěřil se iDNES.cz rozčileně muž středního věku, jehož jméno redakce zná, ale kvůli úřadům si ho nepřál zveřejnit.

„V noci ze soboty na neděli si mě v Ostravě objednaly přes aplikaci dvě ženy. Svezl jsem je, kam chtěly. Tam zaplatily a vystoupily. Vzápětí se na mě pověsila bílá oktávka. Byli to policisté. Přiměli mě zajet na parkoviště. Pak proběhla klasická kontrola úředníků z odboru dopravy a výsledkem je, že mi zabavili auto,“ vylíčil muž.

Policisté mu sdělili, že buď na místě zaplatí kauci dvacet tisíc korun, nebo mu odtáhnou auto. Ani tak se ale nevyhne správnímu řízení a pokutě. Pravděpodobně tak tento řidič Taxify přijde o desítky tisíc korun.

A není jediný. „Podle toho, co vím, zkontrolovali nejméně sedm řidičů, kteří jezdí pro Taxify. Tři ale pracují za jiných podmínek, měli takzvané příkazní smlouvy. Jim proto auta nezabavili, ale také je čeká správní řízení,“ dodal muž.

Stejný je postup i u normálních taxikářů

Vedoucí ostravského odboru dopravy Břetislav Glumbík potvrdil, že uplynulé dvě noci se uskutečnily první kontroly zaměřené cíleně na řidiče Taxify, kteří začali ve městě nabízet služby před dvěma měsíci.

„První noc jsme ukládali kauce jako zálohu na pokutu my, tedy náš úřad, druhou noc státní policie. Kdo nezaplatil do dvou hodin, tomu jsme auto zadrželi, aby s ním dále nepáchal protiprávní činnost. Po vzájemné dohodě jsme všechny vozy nechali odvézt na odtahové parkoviště městské policie,“ říká Glumbík.

Podle něj taková praxe platí i při kontrolách taxikářů v Ostravě. „Stává se, že vozem s označením taxi jezdí například člověk, který nemá oprávnění poskytovat tuto službu v našem městě nebo nemá ani licenci. Ročně tak při nezaplacení kauce zabavíme několik aut, jsou to jednotky. A tak to bylo i při těchto kontrolách. Zabavili jsme tři auta, policie jedno, ale jeden z řidičů zaplatil kauci na místě, takže na odtahovém parkovišti skončily tři vozy,“ upřesnil Glumbík.

Taxify vtahuje lidi do pasti, říká radní pro dopravu

Řidiči tvrdí, že mají vyřízené živnostenské oprávnění a někteří i taxikářskou licenci. Argumentují tím, že podle tvrzení společnosti Taxify by to mělo stačit a že novou službu akceptoval veřejně i ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák.

Ten totiž pro MF DNES a server iDNES.cz řekl už v srpnu: „Nechci novou službu rovnou zabít třeba tím, že bych podobně jako v Brně požádal soud o její zákaz. Budu rád, když přispěje ke zvýšení kvality taxislužeb a snížení cen ve městě.“

Za svými slovy si stojí i dnes: „Ano, ale už tehdy jsem také řekl, že je nutné dodržovat platné zákony. Se zástupci Taxify jsem se před časem dohodli, že s námi budou spolupracovat a společně se zaměříme na eliminaci těch řidičů, kteří nemají ani taxikářskou licenci, ani živnostenské oprávnění. Řidiči měli dva měsíce na to, aby si dali vše do pořádku. Ale zjevně nedali. Pokud si někteří doplnili alespoň živnost, je to dobře hlavně pro ně, protože se nedopouštějí trestné činnosti nedovoleného podnikání, za kterou hrozí pokuta až do výše milionu korun a při opakování i soud,“ vysvětluje Semerák.

Podotkl ale, že se vždy vyjadřoval jako zástupce samosprávy, v jehož pravomoci není ovlivňovat průběh kontrol, které úředníci z odboru dopravy vykonávají v působností státní správy. „Opakuji, že zákony platí pro všechny a dospělí lidé by je měli znát. Nicméně společnost Taxify láká nové řidiče zvláštním způsobem informování či spíše neinformování a vtahuje je tak do pasti,“ dodal Semerák.

Zástupci společnosti zatím „svým“ řidičům v Ostravě nepomohli

Společnost Taxify usiluje o změnu zákona, který by počítal i s moderními technologiemi. Jeho návrh už existuje, ale do konce letošního roku platit určitě nebude. A je otázkou, zda Sněmovna takový zákon schválí příští rok.

Podle Glumbíka se zatím musí všichni řídit současnými zákony, a protože kontrolovaní řidiči Taxify je porušili, bude s nimi vedeno správní řízení. Výše pokuty se bude odvíjet podle míry porušení zákonů, napoprvé ale mohou počítat spíš s nižšími částkami v řádu několika desítek tisíc korun.

„I v případě, že má řidič Taxify živnostenské oprávnění a žlutou kartu řidiče taxi, porušil silniční zákon například tím, že neměl vůz přihlášený jako taxi a neměl taxametr nebo příkazní smlouvu. A ani jeden z řidičů neměl zkoušky z místopisu, které jsou v Ostravě povinné - ukládá to obecně závazná vyhláška,“ dodal Glumbík.

Řidiči, kterým noční razie zkomplikovala život, se snažili v uplynulých hodinách různými způsoby kontaktovat zástupce firmy Taxify, která slibuje, že při problémech poskytne právní pomoc. Zatím se jim to ale nepovedlo. Nikdo na jejich výzvy nereagoval. Šéf české pobočky estonské firmy Roman Sysel, kterého se snažila zkontaktovat redakce, dosud také nezvedl telefon, ani nereagoval na SMS.

Plzenští taxikáři se obrátili na soud

Společnost Taxify jezdí už tři roky v Praze a od konce července v Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích. Ve všech těchto městech proti nim protestují taxikáři a řidičům Taxify vyhrožují, v Ostravě jich několik například odvezli na policii a podali několik podnětů magistrátu.

V Plzni funguje služba nadále i přesto, že se tamní taxikáři obrátili na soud a ten předběžným opatřením nedávno činnost Taxify zakázal. Společnost to ale respektovat nemíní.

„Předběžné opatření má omezit Taxify v poskytování svých služeb, dokud soud nerozhodne, zda lze její aktivity klasifikovat coby nekalou soutěž. Zástupci společnosti Taxify předběžné opatření soudu týkající se Plzně prozkoumali a vzali v potaz předchozí rozhodnutí soudů v Česku v podobných případech. Tato analýza ukázala, že předběžné opatření se nemůže vztahovat na služby Taxify v Plzni,“ uvedl mediální zástupce společnosti Šimon Rákosník.