Téměř tropická noc s globálním oteplováním nesouvisí, říká klimatolog

Jak se teploty od včerejšího odpoledne pohybovaly?

Na většině území Čech a na jižní Moravě se teploty v pondělí odpoledne zvedaly průběžně, ale na severní Moravě a ve Slezsku, za horských masívem Karpat, zůstával těžký studených vzduch pod mlhavou pokličkou hodně dlouho, protože nefoukalo. Až foukat začalo, tak změny byly mimořádně rychlé, až extrémní.

Jak se to projevovalo?

Ještě v sedmnáct hodin zaznamenala meteorologická stanice na letišti v Mošnově osm stupňů. Ale největší zlom přišel před dvacátou hodinou. V Mošnově bylo v 19:50 hodin 11 stupňů, ale ve dvacet hodin už 18,7 stupně. Za deset minut o téměř osm stupňů, to je opravdu mimořádné a pozoruhodné.

A kolik chybělo k tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia?

Velmi málo. Prakticky od večera se teploty pohybovaly nad dvacet stupňů, ale o půl sedmé ráno teplota poklesla na 19,8 stupně. Škoda.

Proč škoda?

Protože tropická noc na konci října, to se ještě na území České republiky od začátku měření v pražském Klementinu v roce 1775 nikdy nestalo. Máme tropickou noc na konci září, ale na konci října? To je něco mimořádného!

Může se to opakovat?

Může, i když nyní to bylo opravdu pozoruhodné a myslím, že se tomu kolegové budou ještě dále věnovat a situaci rozebírat. Byl to hodně zajímavý meteorologický jev. Nespojoval bych to ale s globálním oteplováním nebo klimatologickou změnou, prostě se tak uspořádalo proudění.

Co se vlastně z atmosferického hlediska stalo?

Vytvořila se hluboká tlaková níže nad Středomořím, která postupně postupovala nad Alpy. Po její přední straně k nám proudí velmi teplý vzduch od jihu. Proto tak silný vítr, proto tak mimořádné teploty.

Jak dlouho takřka letní počasí vydrží?

Postupně by se mělo ochlazovat, i když teploty vydrží poměrně vysoko. Ale takových hodnot jako dnes v noci už bychom dosáhnout zřejmě neměli.