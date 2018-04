Residomo chce růst, stavět nové byty však zatím nebude

„Chtěli bychom růst, získávat další domy a byty, ale takových možností není mnoho,“ říká Stan Kubáček, investiční ředitel společnosti Round Hill Capital, která Residomo společně se společností Blackstone vlastní.

„Pro nás nejsou zajímavé jednotlivé byty, nás zajímají větší celky. A takové nabídky, se stovkou a více bytů, byly v posledním roce a půl na trhu celkem tři. Z toho dvě v Praze. Což je mimo teritorium, o které máme zájem,“ dodal Kubáček.

A rozšiřovat počet bytů, kterých již nyní mají více než 43 tisíc, by chtěli manažeři Residoma i nadále.

V Ostravě firma nabízí byty dráž, v Karviné se platí nižší nájmy

Zaměřeno mají hlavně na Ostravu a Frýdek-Místek, kde jsou podle generálního ředitele společnosti Residomo Jana Rafaje prakticky všechny firemní byty pronajmuty.

Možností ale zatím příliš není. A na výstavbu nových bytů se zatím firma nechystá.

„Po koupi 274 bytů nás kontaktují i další firmy s různými projekty, ale ne všechny jsou pro nás zajímavé,“ vysvětluje Rafaj.

„Výhledově uvažujeme i o výstavbě vlastních bytů, ale zatím to není ekonomicky zajímavé. Náklady na takovou stavbu jsou totiž hodně podobné nákladům na podobnou stavbu v Praze, ovšem nájmy jsou v obou lokalitách značně rozdílné. Samozřejmě nižší jsou v Ostravě, kde jsou nájmy ve srovnání krajů druhé nejnižší. Proto se nám tady zatím stavět nové byty nevyplatí. Ale může se to změnit,“ říká Rafaj.

Přesně opačný problém má Residomo v Karviné, kde je převis nabídky nad poptávkou výrazně vyšší než v jiných lokalitách.

S tím souvisí i výše nájemného v různých místech. Zatímco v Ostravě může firma nabízet byty dráž, v Karviné se platí nižší nájmy.

„V Ostravě máme vyprodáno, průměrné nájemné se zde pohybuje okolo 97 korun za metr čtvereční, k tomu je nutno připočítat zhruba čtyřicet korun za energie a další služby,“ přiblížil výši nájmů výkonný ředitel Residoma Pavel Klimeš.

Residomo loni investovalo do oprav zhruba 830 milionů

Do oprav investovalo v loňském roce Residomo zhruba 830 milionů korun, podobné by to mělo být rovněž v letošním roce.

Oproti dřívějším rokům, kdy na opravy mířila až miliarda korun, jde o mírný pokles.

„Okolo miliardy se náklady na opravy pohybovaly v době, kdy jsme ve velkém vyměňovali okna za nová. Tento projekt už skončil, výdaje na stavební úpravy jsou po celou dobu zhruba stejné,“ vysvětlil Rafaj.

Snížit by se měly po podzimním přefinancování půjček i náklady Residoma na závazky firmy.

„Na podzim loňského roku jsme využili svého dobrého ratingu a nabídky levných peněz na trhu a přefinancovali jsme naše úvěry levnějším, změnili jsme finanční instituce,“ popisuje generální ředitel změnu ve splácení půjčky firmou, která si ještě v době, kdy ji ovládal někdejší majitel Zdeněk Bakala, půjčila několik miliard korun.

Residomu se tímto krokem podle Rafaje podařilo snížit úročení původní půjčky ze sedmi na 3,4 procenta s delší splatností, míra zadlužení firmy je 53 procent.

Budoucnost Residoma by neměla ohrozit ani současná zástava nemovitostí spojených s novou půjčkou.

„To, že jsme zastavili budovy, je běžný krok, naše bondy (závazky) nakoupilo mnoho investičních společností, které se nechávají zastupovat jedním subjektem,“ vysvětluje důvod zastavení majetku Rafaj. „Případné zástavy by se využily, pokud by došlo k problémům se splácením, což nepředpokládáme,“ dodává.