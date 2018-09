Taxikáři v Ostravě mají léčku na řidiče Taxify. Vozí je policii pod nos

„Přes aplikaci Taxify si mě objednal neregistrovaný zákazník. Když jsme přijeli do cíle, stál jsem před obvodním oddělením policie. Ukázalo se, že vezu profesionálního taxikáře, na kterého tam čekali dva kolegové. Postarali se, abych z místa neodjel, dokud nepřišel policista, kterého zavolali k autu. Zeptal se mě, jestli jsem taxikář, a opsal si údaje z mé občanky. To bylo vše,“ líčí čerstvý zážitek jeden z řidičů Taxify. „Stalo se to už několika řidičům. Čekáme, co z toho bude,“ dodal.

Muž, stejně jako řada dalších lidí, vozí po Ostravsku vlastním autem zákazníky Taxify, které láká nižší cena. Většina řidičů ale nemá taxikářskou licenci ani živnostenské oprávnění, čímž štvou profesionální taxikáře a navíc riskují vysoké pokuty i trestní stíhání. Ačkoli taxikáři už k policistům dopravili několik řidičů bez licence, policie žádného neobvinila a asi ani neobviní.

„Prověřujeme jednotky případů, kdy se může jednat o porušení zákona o silniční dopravě. Předáváme je k projednání příslušnému správnímu orgánu,“ říká ostravský policejní mluvčí Richard Palát.

Jde totiž o přestupky, které mají řešit odbor dopravy a živnostenský úřad. „Takové podněty dosud nedostaly. Pokud dorazí, budou je oba odbory řešit podle zákona. Živnostenský úřad může uložit pokutu až do milionu korun,“ říká mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská.