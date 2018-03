Slavný výrobce varhan dohrál. Je bez peněz

Déle než 140 let mířily z Krnova do celého světa varhany, které proslavily místní značku Rieger-Kloss. Do budoucna to už možná platit nebude.

Vedení firmy poslalo k ostravskému krajskému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Podle něj se varhanářské firmě stala osudná její největší pýcha, vývoz nástrojů do zahraničí.

„Nezaplacením zásadních pohledávek za výrobu varhan do Číny se navrhovatel dostal do druhotné platební neschopnosti a byl nucen postupně ukončit pracovní poměr se všemi zaměstnanci,“ vysvětluje v insolvenčním návrhu jednatel společnosti Jakub Škrbel.

Jen mezi světovými válkami bylo v Krnově postaveno téměř tisíc nástrojů, od založení do současnosti téměř čtyři tisíce. Krnovské varhany se už za Rakouska-Uherska stavěly třeba v Norsku, Anglii, Španělsku, Turecku, Palestině, Portugalsku, Dánsku, Německu, Argentině či Mexiku. Společnost Rieger-Kloss vznikla s tímto názvem v roce 1948, kdy byla vedle firmy Rieger vyrábějící varhany znárodněna i další krnovská varhanářská firma Hermanna Klosse.

Svého času šlo o jedinou firmu na výrobu varhan u nás

Zástupci varhanického světa konce společnosti Rieger-Kloss, byť už několik let v podstatě nefungovala, litují.

„Byla to svého času jediná firma na výrobu varhan u nás, měla monopol, takže logicky všechny silně ovlivnila,“ řekl varhanář Robert Ponča.

„Pro Krnov je konec firmy Rieger-Kloss špatná zpráva,“ říká Jaromír Kánský z Varhanářské dílny Kánský–Brachtl. „Ta firma byla nositelkou tradice, podobně jako to v Krnově bylo s textilním průmyslem. I ten už zanikl. Rozhodně by se ale mělo něco udělat s nemovitostmi firmy, ne všechny jsou památkově chráněné a byla by škoda o ně přijít.“

Velice blízko měla ke společnosti Rieger-Kloss i Střední umělecká škola varhanářská v Krnově. Ta s firmou dlouho úzce spolupracovala, až s posledním majitelem se úzká pouta přetrhla.

Rieger-Kloss Krnov 1812 Ve vesničce Sosnová se narodil Franz Rieger

1852 Vzniká firma Franz Rieger

1872 Franz Rieger převádí firmu na syny – Franz Rieger&Söhne

1924 firmu odkupuje Josef von Glatter-Götz

1948 po znárodnění vzniká firma „Továrny na varhany Rieger-Kloss v Krnově“

1994 privatizace zaměstnancům

2011 firmu kupuje Petr Škrbel

„Není to až taková ztráta pro Krnov, ten má tady fabrik dost, jako je to spíše ztráta pro celou Českou republiku. A velká ostuda. Ta firma dodávala do celého světa, nikdo ve světě nechápe, jak to mohl stát dopustit. To je můj soukromý názor,“ říká Jiří Holinka, zástupce ředitelky Střední umělecké školy varhanářské v Krnově.

Zájem o školu je obrovský

Rozdíl mezi současnými varhanářskými firmami a společností Rieger-loss spočívá podle zástupce ředitelky v tom, že současné firmy si nemohou dovolit vyrábět varhany v tak gigantických rozměrech, jako to uměla krnovská firma. A ještě nějakou dobu zřejmě bude trvat, než se to někdo naučí.

Ovšem obavy, že by s koncem firmy zmizelo i její know-how, nejsou namístě.

„Ta firma už nějakou dobu nefungovala. Zkušenosti ovšem nyní žijí v jiných firmách. To nejcennější, co společnost Rieger-Kloss měla, to byli její zaměstnanci,“ vysvětluje Holinka.

Vyhlášení insolvence se nedotkne ani školy samotné. „Zájem o školu je obrovský, i ze zahraničí, máme plno, hlásí se více dětí, než můžeme zvládnout,“ vysvětluje zástupce ředitelky. „Jsou jen tři takové školy v Evropě. Učíme děti, jak opravovat, zachraňovat i vyrábět varhany. Uplatnění pak nachází ve spoustě firem, jen na Krnovsku jich působí hned několik.“