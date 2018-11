My jsme dohodu neporušili, tvrdí Lukáš Semerák z hnutí Ostravak

Proč jste skončili v opozici na městě a jak jste se s tím srovnal?

Tomu sám nerozumím. Ale už jsem se vyspal z povolební kocoviny a smířil se s tím. Vrátil jsem se do své firmy, na kterou jsem neměl čas. I když jsem byl neuvolněný radní pro dopravu, práci pro město jsem se věnoval naplno. Firma fungovala, ale když chyběl kapitán, nemohla se rozvíjet. Na to se chci teď zaměřit a hledat vhodné lokality ke stavbě domů – i v centru Ostravy.

Takže jste rád, že už nemusíte být náměstkem pro dopravu?

To neříkám. Rád bych pokračoval, protože jsem tomu propadl se vším všudy. I jako neuvolněný radní jsem zvládl hodně práce a dost se toho povedlo. Například jsem přesvědčil zahraniční dodavatele, že má smysl se hlásit do tendrů DPO, protože je neovlivňuje žádný lobbista. Docílil jsem častějšího úklidu vozů a spolu s dalšími vymyslel projekt asistentů přepravy jako reakci na situaci, kdy předešlé vedení dopravního podniku snižovalo počet revizorů. Bylo toho víc. Ale nejvíc hrdý jsem na to, že se mi podařilo obměnit vedení DPO a změnit jeho myšlení tak, aby se podnik rozvíjel a více přiblížil klientovi. Nicméně vítězem voleb bylo hnutí ANO, které mělo právo vybrat si partnery, a zvolilo si někoho jiného.

Primátor naznačil, že jste stupňoval své požadavky tak dlouho, až neměl kam uhnout.

I když už v koalici nejsme, rád bych si se všemi zachoval korektní vztahy. Ale jestli tohle primátor říká, tak lže. Naše koaliční spolupráce fungovala dobře a bez skandálů. Já i moji kolegové v radě, Iveta Vozňáková, Michal Mariánek a Břetislav Riger, jsme předali resorty v lepším stavu, než jsme je převzali. Po volbách jsme akceptovali vše, co nám vítěz nabídl. Původně jsme sice vzhledem k počtu zastupitelů chtěli tři křesla v radě města, ale kývli jsme i na dvě nabízené pozice.

Podle primátora s vámi byla těžká domluva, druhý den neplatilo, na čem jste se dohodli...

Souhlasím s primátorem v tom, že za změnou koalice stojí porušení dohody. Ale rozhodně ne z naší strany. Dohodu naopak porušilo hnutí ANO v Moravské Ostravě.

O jaké dohodě mluvíte?

Den po volbách mě primátor pozval na schůzku. Za ANO přišel vyjednávací tým ve složení Tomáš Macura, Radim Babinec, Martin Bednář a Zuzana Ožanová. Řekli, že chtějí, aby Ostravak byl jejich druhý koaliční partner, a že s dalšími dvěma, tedy s ODS a lidovci, budou jednat. Na tom jsme se dohodli. A také na tom, že velké obvody, jako je Moravská Ostrava, Jih a Slezská Ostrava, poskládáme stejně, jen bez lidovců, kteří se do zastupitelstev nedostali. My jsme naopak posílili ve všech obvodech s výjimkou Poruby. Tam jsme přišli o několik mandátů, které nám pak chyběly i na městě. Babinec jako lídr ANO ve Slezské Ostravě i Bednář na Jihu dohodu dodrželi a poskládali domluvenou koalici s námi a ODS. Dohodu ale porušilo ANO v Moravské Ostravě, kde Ostravak zvítězil.

Je pravda, že jste složení městské koalice tak dlouho podmiňovali dohodou v centrálním obvodě, až jste přišli o všechno?

Ostravak byl ve vedení centrálního obvodu osm let, poslední čtyři roky byla starostkou Petra Bernfeldová. Voliči jí vystavili účet tím, že naše hnutí tam vyhrálo a starostka získala nejvíc preferenčních hlasů. Měli jsme tedy legitimní právo žádat post, který obhájila. Jenže Zuzana Ožanová z ANO chtěla funkci pro sebe, proto preferovala koalici s Piráty. Nám měla připadnout jen dvě místa v radě. S tím jsme nesouhlasili. Chtěli jsme koalici bez Pirátů.

Proč vám vadili Piráti?

Nejsou s nimi zkušenosti. Ve Slezské nemají zastoupení, takže nešlo poskládat stejnou koalici. A v centrálním obvodě trvali na placených postech. Za nás vedlo Moravskou Ostravu sedm radních, z toho čtyři uvolnění. Nová rada měla mít devět členů, z toho sedm placených, což by stálo asi 15 milionů navíc za čtyři roky. S tím jsme nesouhlasili. Ani s tím, že poslankyně a zastupitelka kraje Ožanová chce k tomu ještě i funkci starostky. Ale primátorovi jsem napsal, že podepsání koaliční smlouvy ve městě nepodmiňujeme dořešením situace v obvodě.

Přesto v koalici nejste. Proč?

Na to musí odpovědět pan Macura. Dnes víme, že se rychle dohodl s lidovci a pak vedl separátní jednání s námi i ODS, ale nikdy jsme se nepotkali společně. Věřili jsme, že dohoda o původní koalici platí. Byla hotová i koaliční smlouva. Udělal jsem v ní pár změn, jež paradoxně převzala nynější koalice – jen změnila hlavičku. Tehdy jsme ale netušili, že ANO současně jedná také s Piráty. Pak nám primátor navrhl koalici s Piráty bez ODS a občanským demokratům totéž bez nás.

Takže to, že jste ve městě v opozici, nepovažujete za svou chybu?

Ne. Dohodu porušilo ANO v Moravské Ostravě, jenže lidem to musí nějak zdůvodnit. Neuvolněnou starostkou obvodu se stala paní Ožanová, uvolněným místostarostou je pirát. Rada má nakonec i bez nás devět lidí, z toho pět placených.

Uspěl podle vás Ostravak v letošních volbách, nebo ne?

Podle mě Ostravak jednoznačně uspěl. Kandidovali jsme do 11 ostravských obvodů i do města, všude jsme se dostali a v sedmi obvodech jsme nyní v koalici. Jde o Jih, Slezskou Ostravu, Mariánské Hory, Svinov, Vítkovice, Hrabovou i Radvanice a Bartovice. Mnohde jsme byli druzí v konkurenci silného hnutí ANO, SPD, Pirátů a stoupající ODS.