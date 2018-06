Nic nezákonného neděláme, tvrdí majitel vratimovského penzionu pro seniory

Podle starostky Vratimova tady byli při její návštěvě umístěni lidé, kteří nevěděli, kde a kým jsou, hovořila dokonce o neošetřené otevřené ráně.

To je naprostá lež.

Ale zaměřujete se na ubytování seniorů. Její další výhradou totiž bylo, že poskytujete sociální služby bez patřičných povolení.

My neposkytujeme sociální služby, ale dopomoc. A tu zákon nijak neupravuje.

Tady bydlí člověk za nějakých 12 tisíc měsíčně a ani korunu navíc? To se přece nemůžete uživit.

Penzion Wendy senior ve Vratimově.

Je to teď opravdu na hraně, asi budeme muset do budoucna zvýšit ceny. Příspěvky na péči z úřadu práce nebereme (příspěvky na péči zasílá potřebným úřad práce, pozn. red.)

...vy je nepobíráte, ale vaši klienti ano. A z nich pak mohou platit vám.

Když je někdo bere, tak platit může, ale teď jsou příspěvky na péči pozastaveny, protože kolem nás vzniklo takové haló, že jsme neregistrovaní. My jsme o registraci původně uvažovali, ale vzhledem ke stavebně-technickému stavu objektu, v němž sídlíme, a náročným hygienickým normám, které jsou pro sociální a zdravotnické zařízení, jsme od toho upustili. Znamenalo by to totiž výrazné stavební úpravy a my jsme tady v nájmu. Ta byrokracie okolo je strašná, tak jsme si řekli, že budeme jen penzion poskytující služby, jako je vaření, praní a žehlení, a k tomu budeme poskytovat dopomoc rodinám ubytovaných.

Ale právě tou dopomocí se dostáváte na hranu zákona o poskytování sociálních služeb. Protože to podle mne je jejich poskytování.

No... Není. Co je dopomoc a co je sociální služba?

Co je sociální služba jasně popisuje zákon. Když se staráte o člověka a třeba jej za peníze očistíte, tak už to je sociální služba.

A co když to dělá rodina?

Ale vy nejste rodina, vy to děláte za úplatu a zvyšujete tím nabídku služeb svého penzionu. Co jsem se bavil s právníky, tak ti říkali, že právě tudy vede ta hranice, kdy začíná poskytování sociálních služeb.

Někdo říká tak, někdo jinak. Je na krajském úřadě, zda to vyhodnotí jako poskytování sociálních služeb, nebo nezhodnotí. Pro mne je rozhodující, že jsou lidé spokojeni. My jim pomáháme s péčí.

Ale možná u toho nedodržujete zákon. Když vás přejede auto na přechodu, protože se řidiči nechtělo na STK, protože to je podle něj zbytečná byrokracie, to by bylo podle vás normální?

Zkuste si to obrátit, že budete mít souseda, kterému budete dopomáhat...

... to zákon dovoluje. Ale když sousedů budete mít pět a necháte si za to platit, tak už budete sociální služba. A vy tady můžete mít takových lidí až třicet.

Když budete lidem dopomáhat a nebudete brát příspěvek na péči, je to sociální služba?

Ale o těch penězích to přesně je. Určitě tu dopomoc neděláte zadarmo.

Ale my ten příspěvek na péči nebereme, my jej nedostáváme.

Vy jej neberete přímo, ale rodinám své služby pak nějak vyúčtujete, přece z něčeho musíte ty ošetřovatelky zaplatit.

Jestli nám rodina něčím přispěje, tak nám přispěje, ale není to drtivá většina, která by něčím přispívala. Ty příspěvky na péči jsou nyní pozastaveny, protože my jsme chtěli poskytovat služby prostřednictvím asistentů sociální péče, ale byly kolem toho problémy, tak jsme z toho vycouvali.

Ale v dotazníku pro přijetí stále máte otázku, zda dotyčný pobírá příspěvek a jaký má důchod.

To tam asi zůstalo ještě z dob, kdy jsme uvažovali o tom, že si o povolení požádáme.

Proč se ptáte na výši důchodu?

Musíme přece vědět, zda má osoba dostatečný příjem.

Jste penzion, tak vám může být jedno, z čeho to budou platit.

Ne všechny rodiny spolupracují. A výše důchodů je různá.

Pořád máte inzeráty, že přijmete ošetřovatelky.

Pečovatelky. V zařízeních sociálních služeb jsou pracovníci v sociálních službách, to nejsou pečovatelky. Když nabízíte sociální služby, musíte zaměstnávat pracovníky vsociálních službách, ty nezaměstnáváme, nejsme sociální služba.

Ale službu, že se o klienty postaráte, nabízíte.

Nabízíme dopomoc.

To se pořád točíme v kruhu, kde začíná poskytování sociálních služeb.

Je to všechno slovíčkaření. Je dopomoc sociální služba, nebo není?

Pokud je poskytována „hromadně“ jako ve vašem případě, tak bych řekl, že už o sociální službu jde.

My poskytujeme primárně ubytovací služby se servisem s tím spojeným. A ne všichni tady jsou ve stavu, jak popisovala paní starostka. A když někdy rodina potřebuje, tak jí pomůžeme. Máme tady nyní 23 klientů, z toho 16 normálně chodí na jídlo, samostatně se pohybují, chodí i ven, na zahrádku. Takže je to opravdu o slovíčkaření, já říkám, že jde o dopomoc. Kontaktovali jsme i asociaci, která se podobnými případy zabývá, ti nám pomohou řešit, co a jak dál. Pro nás je hlavním kritériem spokojená rodina.

Spokojená rodina může být už tím, že se jim podaří své příbuzné někam vůbec umístit.

Tady je obrovský problém, že takových lůžek je ve státě málo. Tady jde o to, jestli tu službu děláme kvalitně.

Neřekl bych, že jde o slovíčkaření, protože se tady opravdu pohybujete na hraně zákona. Když jste poskytovatelem sociálních služeb, je i možnost větší kontroly, zatímco penzion „zamknete“ a nikdo se sem nedostane.

Vy říkáte na hraně zákona, já říkám, že neděláme nic nezákonného. Je na rozhodnutí kraje, zda zahájí správní řízení, nebo ne.

Už tady kontrola byla?

Ano. Chodili po pokojích, viděli, jak to vypadá.

A už padlo nějaké rozhodnutí?

Ne, to trvá dlouho.

Kde jste přišel na to provozovat takový penzion?

Dlouho jsem pracoval v oboru, byl jsem ředitel domova pro seniory.

Říká se, že vás vyhodili.

Já jsem odešel. To byly mé osobní záležitosti, to se netýkalo práce.