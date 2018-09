Primátor Macura je správný člověk ve špatném hnutí, říká lídr Pirátů Witosz

„Pokud celou kandidátku vedu, tak samozřejmě musím mít nejvyšší ambice,“ předesílá vystudovaný železniční geodet, který se k politice dostal loni před volbami do Poslanecké sněmovny jako stranický odborný garant pro dopravu.

Nováček, a okamžitě lídr. Jak se to podaří? Není to náhodou tím, že ze dvou Pirátů z kraje se stali poslanci a vy jste tak trochu zbyl?

To jistě ne. Ve straně je stále dost lidí, kteří jsou velmi schopní. S Piráty spolupracuji pátým rokem, loni jsem odmítl kandidovat do Poslanecké sněmovny a stal se republikovým garantem pro dopravu. Zřejmě jsem se osvědčil, navíc mám inženýrské myšlení a zkušenosti z týmové práce, což asi také pomohlo k tomu, že jsem od kolegů dostal takovou důvěru.

Navíc pracujete jako asistent poslance Ondřeje Polanského.

Ale to není na hlavní úvazek, právě naopak. Jsem jeden z těch asistentů za tisícovku měsíčně. Vezmu si v práci dovolenou a jedu do Prahy, kde mám smluvené schůzky. Ale jsem za takovou zkušenost rád, mohl jsem politiku poznat zblízka.

David Witosz Narozen 26. dubna 1981, dětství strávil v Karviné, v Ostravě žije od roku 2002.

Vystudoval Hornicko-geologickou fakultu VŠB-TU Ostrava, poté nastoupil do ostravské pobočky firmy Gefos, nyní pracuje jako železniční geodet ve Správě železniční dopravní cesty.

V Pirátské straně předseda místního sdružení Moravská Ostrava a Přívoz a asistent poslance Ondřeje Polanského.

Zajímá se o astronomii a černobílou fotografii. Svobodný, ale zasnoubený, zatím bezdětný, žije v centru Ostravy.

Nebudete ale trochu nesvůj v debatách s ostravskými politickými harcovníky? Třeba lídr lidovců je v politice už od roku 1990.

Já mám zase jiné zkušenosti. Správa železniční dopravní cesty, kde pracuji, je velká organizace a třeba pracovní jednání jsou tam hodně náročná. Nemůžete odejít a skončit, dokud není problém vyřešený. To v politice, jak jsem se osobně přesvědčil, až tak neplatí. Navíc my nestavíme na jednom člověku, nemáme žádného mesiáše. Pirátská strana stojí na týmové práci. Při jednání výborů a podvýborů v Poslanecké sněmovně jsem brzy poznal, že není třeba se podceňovat. Když jsem viděl některé vysoce postavené lidi, kteří rozhodují o důležitých věcech, přitom měli jen kusé znalosti a v problému se neorientovali...

Povídejte a jmenujte.

O nikom konkrétním hovořit nechci, ale třeba jsme debatovali o velkém díle za desítky miliard korun a naproti sedí člověk, který jako zásadní argument k dané problematice prohlásí, že on tam přeci zná každý šutr. Já měl věc podrobně nastudovanou, znal technické parametry, ale co chcete říct na takový argument?

Domníváte se snad, že se taková neodbornost týká i vedení ostravského magistrátu?

Někde ano, někde ne. Problém vládnoucí ostravské koalice podle mého názoru však spočívá v tom, že to není koalice. Já ji chápu spíše jako spolek válčících kmenů.

To jsou dost silná slova.

Tak se podívejte na zrod koalice v roce 2014. To byly veletoče. Něco svým voličům někdo sliboval, pak byl ochotný jít s jiným, koho kritizoval, pak se zase vše otočilo. To není partnerství, jaké si na magistrátu představuji.

Teď už ale budu konkrétní jména vyžadovat.

Tak týká se to zejména hnutí Ostravak a hnutí ANO. Nejprve k sobě politici ztratili důvěru, pak ji zase našli. Ano, některé persony dělají práci dobře, například pan Macura je správný člověk ve špatném hnutí (ANO - pozn. red.), ale pak tam jsou i lidé, kteří se podle mě nevěnují své oblasti tak, jak by měli. Tím mám na mysli třeba pana Semeráka (hnutí Ostravak - pozn. red.).

Co mu zazlíváte?

Jako člověk, který se zabývá dopravou, vím, že pokud chcete s tímto problémem něco zásadního udělat, musíte se mu věnovat naplno. Neumím si představit, že někdo, kdo je radním pro dopravu, se ještě věnuje svému byznysu. To není dobře.

Ale třeba dopravní podnik lídr hnutí Ostravak docela rozhýbal.

Tak otázkou zůstává, jestli to je úspěch pouze vrcholného managementu, nebo spíše nižšího managementu a vlastně celého podniku.

A co by do magistrátního vedení v případě volebního úspěchu měli vnést Piráti?

Určitě týmovou práci. Koalice musí fungovat jako jeden organismus, ne, jak už jsem zmínil, jako spolek válčících kmenů. Třeba problém parkování se musí řešit celoměstsky, nikoliv jen po obvodech.

Ve svém programu píšete, že hodláte skoncovat s polovičatými nekoncepčními řešeními. Co si mám pod tím představit?

Piráti nyní organizují petici proti plánu nové spalovny v Mariánských Horách. Když se postaví spalovna, tak se zhorší ovzduší. To je polovičaté řešení, vybíjení klínu klínem. Navíc ani v tomto případě nezní z magistrátu jednotný hlas. Nebo zúžená Místecká ulice a dohadování radního Semeráka a zastupitele Nytry o způsobu řešení, to je podobný problém.

Ostravští voliči Pirátům zatím příliš nepřáli. V roce 2014 v komunálních volbách jste získali přes tři procenta, o dva roky později při krajském hlasování dokonce pod tři procenta. Až loňské parlamentní volby přinesly více než osm procent...

Voliči vidí, že v Poslanecké sněmovně pracujeme a že máme výsledky. Doufám, že to ocení.

Kde pro ostravské Piráty leží hranice volebního neúspěchu a úspěchu?

Neúspěchem by bylo skončit pod pěti procenty. Velkým úspěchem by byl dvouciferný výsledek. Loni jsme se v Ostravě pohybovali mezi osmi až devíti procenty, v centru přes deset. Bude důležité, aby naši voliči k volbám opět přišli. Proto je naše kampaň kontaktní, není rozumné přelepit plakáty půl města.

S kým do koalice rozhodně nepůjdete?

Tak podle chování a rétoriky nemůžeme o spolupráci hovořit se stranami typu SPD. KSČM má zase resty v demokratických principech.

Co kritizované hnutí Ostravak?

Hodně mě zklamala předvolební kampaň tohoto hnutí. Myslím, že jeho hesla přešla do krajního populismu, to je hraní si na emoce. My hledáme pro správu města partnery, na které se lze spolehnout. Proto základní pravidla povolební strategie zveřejníme ještě před volbami.