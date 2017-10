Nemám obavy, v kraji určitě vyhrajeme, míní lídr ČSSD Lubomír Zaorálek

Zaorálek však takovou možnost odmítá. „Sociální demokracie hájí zájmy České republiky a jejích občanů. A pro náš kraj máme řadu programových námětů, jak v něm zlepšit kvalitu života,“ říká.



Víte, kdy ČSSD v kraji v poslaneckých volbách naposledy prohrála?

To je zajímavá otázka. Počkejte. Snad mě paměť neklame, ale připadá mi, že jsme pokaždé vyhráli.

Ano, v historii České republiky, tedy od roku 1993, jste vždy vyhráli. Ale letos to na první místo moc nevypadá...

Nemám obavy, v kraji určitě vyhrajeme. Viděl jsem také nějaké regionální průzkumy. Nevím sice, jak jsou spolehlivé, ale byly k nám velmi příznivé.

Lubomír Zaorálek Narozen 6. září 1956 v Ostravě, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

, poté byl zaměstnancem Československé socialistické strany. V době sametové revoluce spoluzakládal v Ostravě Občanské fórum. Nejprve člen Občanského hnutí, od roku 1994 člen ČSSD.

Od roku 1996 poslancem, v letech 2002 až 2006 byl předsedou Poslanecké sněmovny.

V lednu 2014 se stal ministrem zahraničí za ČSSD, když řadu let byl na tuto funkci stínovým ministrem.

Místopředseda Poslaneckého klubu ČSSD, místopředseda ČSSD.

Rozvedený, tři děti.

Jak zvládáte souběh lídrů – krajského i republikového?

Tak být lídrem pouze v kraji je určitě jednodušší. V minulosti jsem nemusel řešit takovou škálu otázek a neměl takový nápor, jako má celostátní lídr. Vezl jsem se tolikrát za různými celostátními lídry, tak to nyní musím splatit. Beru to tak, že mám dluh vůči sociální demokracii, který splácím. Budu za úspěch sociální demokracie bojovat do roztrhání těla.

Stíháte vůbec práci na ministerstvu zahraničí? Pořád jezdíte po nějakých akcích v tuzemsku...

Musím stíhat rovněž práci ministra zahraničí, toho mě nikdo nezbaví. Chválabohu mám však na ministerstvu velmi kvalitní tým, spolehlivé náměstky i další spolupracovníky. To mi pomáhá, abych ministerstvo občas zvládal řídit na dálku, přes telefon.

Co z programu ČSSD chcete speciálně vztáhnout na náš kraj?

Tato země už nemůže žít z nízkých mezd a platů a v našem kraji to platí ještě více než například v Praze, kde jsou platy o něco vyšší. Takže mi připadá, že klíčovým tématem v těchto volbách je právě toto. V budoucnosti musíme změnit ekonomiku. Nelze se spoléhat na to, že se uživíme tím, že budeme pracovat za pár šušňů. Musíme se prosadit tím, že naši lidé jsou šikovní a že jsou schopní prodávat nápady. Není jiná cesta než navazovat na naši technickou vzdělanost. Nelze stavět budoucnost na nízkých platech. S nimi souvisejí i nízké penze. A druhé téma těchto voleb je to, že ČSSD nenechá rozbít veřejné systémy financování zdravotnictví, školství a penzí. Stále to hrozí. To jsou nejdůležitější témata voleb, a ne ta falešná, co nyní slyšíme.

A co považujete za falešné téma?

Hrozně mi vadí politické bla bla, co nyní předvádí pan Babiš, který najednou tvrdí, že sociální demokracie udělala s lithiem lup za bílého dne. Fakta jsou přitom úplně jasná. O průzkumu ložiska soukromou firmou Geomet, kterou následně koupil australský investor, bylo rozhodnuto v roce 2010, tedy jinou vládou a jinými ministry. A byl to poté ministr životního prostředí Brabec z hnutí ANO, který celkem v tichosti smlouvu prodloužil. My jsme nyní podepsali memorandum s australskými těžaři, ve kterém souhlasí s tím, že lithium se nebude vyvážet, pokud se vůbec bude těžit. A souhlasí v něm s případným společným podnikem se státem nebo s kapitálovým vstupem státu.

Zvou vás v rámci předvolební kampaně na městské a obecní akce i jiní starostové než z ČSSD?

Navštívil jsem celou řadu míst i slavností, kde rozhodně nebyli starostové z ČSSD. Já to ani nekontroluji, kdo je nebo není z ČSSD. Mohl bych vám vyjmenovat sadu míst, například Jablunkov, která jsem navštívil a nepozvali mě sociální demokraté. Starosty z ČSSD jistě znám a je jich možná na mých akcích více, ale to neznamená, že to jsou stranické akce. Opakuji, byl jsem na celé řadě velmi zajímavých akcí, které organizovali starostové, kteří patří k jiným politickým stranám.

Kde podle vás leží hranice mezi úspěchem a neúspěchem ČSSD ve volbách?

Nebudu říkat žádná procenta. Pro nás je zásadní, abychom dosáhli takového výsledku, který sociální demokracii umožní být klíčovou stranou pro sestavení příští vlády.

Už víte, s kým do koalice v žádném případě nepůjdete?

Nebaví mě vykřikovat, s kým nepůjdu. Nyní by všichni měli říct, s jakým programem jdou do voleb. Já je v debatách pozorně poslouchám a dělám si už názor, zda bude možné s nimi po volbách hovořit a spolupracovat. Záleží i na tom, kolik dostanou hlasů a co bude z jejich programu platit po volbách. Záleží na tom, kdo s námi chce změnit ekonomiku a kdo nehodlá privatizovat zdravotnictví či penze. Také musí respektovat naši zahraniční politiku, která nemá alternativu. Náš partner může být jen ten, kdo bude respektovat demokratický stát, ve kterém není možné likvidovat zastupitelské sbory, rušit je a redukovat.

Pokud ČSSD nezíská v rámci kraje nejvíce hlasů, budete to považovat za svou osobní prohru?

Já ale tady zvítězím, takže tato otázka je zcela zbytečná.