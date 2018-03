Vítkovické strojírny versus Vítkovice. Je to válka, říká Pivoda

Vaše firma nevyplatila zaměstnancům únorové výplaty. Proč nemáte peníze na mzdy, když jste přece museli při koupi firmy počítat s financováním výroby?

Incidenční žaloba, kterou podala společnost Vítkovice a. s., zpochybňuje nákup firmy od insolvenčního správce. Podle našich právníků jde o vyděračskou žalobu, ale právníci v bankách prostě dají upozornění, že jde o rizikovou záležitost, a banky potom do takového financování nejdou.

Banky neumí jít do riskantnějších úvěrů? Třeba za vyšší úrok?

Proč by to dělaly? Spravují peníze svých klientů, neriskují.

Jaká je tedy cesta ven?

Snažíme se jednat s privátními investory, kteří by do toho s námi šli. Ale není to jednoduché.

Taková žaloba ale asi nebude záležitostí několika dnů.

Takový soud se může táhnout i pět let.

A dokud nebude pravomocné rozhodnutí, banky do toho nepůjdou.

Přesně tak. Dnes jsme v situaci, že nemáme na to, abychom jako skupina dofinancovali 250 milionů. Proto už měsíc jednáme s potenciálními partnery, kteří by do toho mohli jít.

Šlo by o čistě finanční vstup, nebo by šlo o strategické partnerství včetně získání podílu ve firmě?

Bezesporu by šlo o podílový vstup, možná budeme muset celou firmu prodat.

Říkal jste, že vám banky nechtějí půjčit na výplaty. To vám nepůjčí ani na výrobu?

Nedaří se nám to vyjednat. Není to tak jednoduché, nevyrábíme zubní pasty. U dodávek ve strojírenství jsou ty termíny mnohem delší, na problémy se může přijít i po čase.

Máte pro firmu zakázky?

Mostárna má celkem rychloobrátkovou výrobu. Máme zakázky do srpna, jsme přeplnění, ale nemáme peníze. Zakázky se shání dobře, ekonomika je nastartovaná, všichni chtějí investovat. V případě Kotlárny to postupuje pomaleji. Jednáme nyní například s ruskou skupinou KompletEnergo, že bychom převzali zakázku, kterou pro ni nedokončila skupina Vítkovice. Jde o dodávky pro jaderné elektrárny. Máme i celkem velkou zakázku od Metrostavu. Nabíhá to pomaleji, ale nabíhá.

Proč na vaši firmu podle vás Vítkovice tu žalobu podaly?

Jedním z důvodů je, že jsme spolu s firmou převzali i veškeré výrobky, které kdy tehdejší Vítkovice dodaly pro jaderné elektrárny. O to je obrovský zájem. Kdyby došlo k renesanci jádra, stal by se z těch výrobků obrovský byznys. Ty dodávky by byly extrémně lukrativní.

Oč ve Vítkovickém sporu jde Z kdysi jedné firmy jsou dvě s různými majiteli a ti se nyní evidentně nemají rádi. Společnost Vítkovické strojírny vznikla loni na podzim, kdy společnost Taxton Property koupila od insolvenčního správce provozy někdejší dceřiné společnosti Vítkovic většinového majitele Jana Světlíka Vítkovice Power Engineering (VPE) včetně zaměstnanců. Právě ti byli příčinou nízké ceny – nový majitel firmu koupil za zhruba sedm milionů korun. „Tím, že se nám podařilo prodat část VPE i se zaměstnanci, jsme se zbavili hrozby pohledávky z titulu odstupného ve výši přibližně dvou set milionů korun. Ty jsme prodejem věřitelům ušetřili,“ vysvětloval na podzim hlavní důvod prodeje insolvenční správce VPE David Vandrovec. Prodej ale v poslední možný den napadla původní matka VPE, společnost Vítkovice a. s. Podle žaloby, kterou Vítkovice podaly, měl insolvenční správce prodat část podniku v rozporu s rozhodnutím soudu. „Podle rozhodnutí soudu měl insolvenční správce prodávat celé předem definované části VPE, včetně například strojů nebo závazků,“ přiblížila nejdůležitější body žaloby mluvčí Vítkovic Eva Kijonková. „Správce ale podnik prodal bez některých částí, nezahrnul do prodeje některé položky, čímž snížil hodnotu prodávaných částí,“ dodala. Insolvenční správce odmítá, že by při prodeji chyboval, rozhodnutí o prodeji schválil soud i věřitelský výbor. (sta)

Jak byste současný vztah se společností Vítkovice nazval?

Je to válka.

Jak daleko je dohoda se soukromým investorem?

Máme rozjednáno více věcí, dá se těžko říct, jak vše dopadne.

Jak na tom výsledku jednání závisí mzdy zaměstnanců, které jste stále nevyplatili?

Pokud se nedohodneme se soukromým investorem, budeme vše pravděpodobně řešit cestou reorganizace.

Vy jste ale přece museli počítat s tím, že budete potřebovat peníze na výplaty.

Počítali jsme s tím, že budeme zaměstnance živit tři měsíce, pak že se najdou jiné zdroje. Ale těsně před vypršením lhůty podaly Vítkovice tu žalobu.

Čekali jste ji?

Čekali. Ale v okamžiku, kdy si začnete se Světlíkem tykat, on vás nazve sousedem, to samé Ulčák, tak vás to přece jen trochu překvapí.

Nakolik velký je podle vás závazek podnikatele vůči zaměstnancům? Oni také musí platit třeba nájem a nikdo jim nepočká.

My jsme část mzdy poslali. Vím, jde o zanedbatelnou částku, ale snažíme se mzdy doplatit. Pokud bychom vstoupili do insolvence, mohou se všichni zaměstnanci obrátit na úřad práce a my s ním máme předjednáno, že on jim vyplatí tři měsíční mzdy, což je ze zákona. Takže lidé ty peníze nyní nemají, ale neměli by přijít zkrátka.

Proč si nepůjčíte na svoje další firmy?

To bych zase mohl ohrozit pracovní místa v těch dalších firmách. To by nešlo.

V jakém stavu tedy nyní jsou Vítkovické strojírny?

Kvůli incidenční žalobě jsou Vítkovické strojírny v platební neschopnosti, ale nejsou předlužené. Hodnota majetku je značně vyšší než hodnota závazků. Těch nyní máme za zhruba 125 milionů korun, z toho je víc než polovina k nám do skupiny.

Máte nějaký termín, do kdy chcete mít jasno?

Během března chceme jednání dokončit.

A když se to nepodaří?

Tak buď vyhlásíme insolvenci, nebo se nám podaří podnik prodat. Ale jsou i další možnosti. Je i možnost rozdělení na Mostárnu a Kotlárnu. Navíc nevíme, co udělají zaměstnanci. Když odejdou, tak jako byste fabriku neměli. A v tom případě by byla válka s Vítkovicemi. Já jim ustupovat nemíním.

Oč byste válčili?

Třeba o ušlý zisk a škody. Ty už jsme předběžně vyčíslili na 120 milionů korun, ty budeme chtít zažalovat. A vyhrát.