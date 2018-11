Prodloužená Rudná začíná i končí v poli, dostaví ji snad v roce 2020

Stavba by tak už mohla aspirovat na neoficiální český rekord v trvání fáze nedokončené silnice.

Krajský náměstek Jakub Unucka, který má na starosti dopravu a dopravní stavby, ale zůstává mírným optimistou.

„Opravdu to světýlko na konci tunelu vidím a věřím, že se do konce roku domluvíme. Ještě to je možné,“ potvrdil Unucka. Dodal, že pokud vše půjde bez dalších zpoždění, mohla by se silnice otevřít v polovině roku 2020.

Stavba se zadrhla na nesouhlasu několika lidí v čele s architektem Dušanem Richtárem, kteří jsou sdružení ve spolku Skalka. Všichni bydlí v sousedství nové silnice a Richtár vlastní na druhé straně několik pozemků, které v úřední řeči tvoří věcné břemeno.

Už několik let se spolku daří stavbu blokovat a úřední mašinerie se jen obtížně s jejich požadavky vypořádává.

Podle Unucky zbývaly k ukončení blokace tři části: protihluková stěna, lávka přes silnici a finanční vyrovnání.

„Protihluková stěna se snad vyřešit podařila. Má být vyšší a z jiného materiálu, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nakreslilo nový projekt, který se zakomponuje do stavebního povolení, které se znovu vydá,“ přiblížil krajský náměstek.

Nyní se jedná o lávce vedoucí nad Rudnou od domů k pozemkům. Jde o to, zda bude jen pro pěší a kdo všechno bude mít na přemostění přístup.

„Co vím, tak se řeší kompromisní varianta, aby lávka nezasahovala do pozemků pana Richtára, ale současně aby neměla na začátku přílišný sklon,“ řekl Unucka. O třetím kroku, tedy vypořádání finančních nároků, se krajský politik zatím bavit nechce.

„Není totiž o čem. Dohodli jsme se, že třetí krok nezačne, dokud nebude jasné, že nároky spolku lze technicky vyřešit,“ vysvětlil.

Snad co nejdříve

Mluvčí ŘSD Nina Ledvinová uvedla, že stavební řízení jsou již zahájena a nyní se čeká na jejich pravomocné ukončení. Na dotaz, kdy ŘSD předpokládá zprovoznění úseku, mluvčí odpověděla: „Nelze jednoznačně říci žádný termín. Věříme však, že co nejdříve.“



MF DNES oslovila i hlavního odpůrce stavby Dušana Richtára. „Omlouvám se, ale v současné době bylo dohodnuto, že nebudu komentovat ani nijak připomínkovat celý způsob projednávání,“ reagoval s tím, že pokud bude mít něco aktuálního, nemá problém se sdělením.

Kolony automobilů tak každodenně směřují z Rudné na porubskou ulici 17. listopadu a přes už tak přetíženou komunikaci podél fakultní nemocnice a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava projíždějí po Opavské a až za hypermarketem Globus se napojují na novou silnici mezi Ostravou a Opavou.

Neustálé průtahy dokonce přinutily porubskou radnici k podání trestního oznámení na neznámého pachatele.

„Lidé i firmy trpí špatným ovzduším, je poškozováno jejich zdraví a majetek. Zakonzervování takřka dokončené komunikace stojí desítky milionů korun ročně,“ vysvětlil letos v březnu tehdejší porubský starosta Petr Mihálik.

Dodal tehdy, že trestní oznámení nebylo namířeno na spolek Skalka, ale spíše na státní úřady, které jejich účinný odpor možná umožnily nebo usnadnily.

Policie věc odložila

K soudu se však věc určitě nedostane. „Policie věc ještě před zahájením úkonů odložila, protože neshledala jakékoliv podezření ze spáchání trestného činu,“ informoval o výsledku mluvčí porubské radnice Martin Otipka.



Problémy jsou například i se stavebním povolením lávky přes prodlouženou Rudnou a k ní vedoucí komunikace. Vyřídit ho měl porubský stavební úřad, jenže Richtár ho napadl pro podjatost.

Ostravský magistrát mu vyhověl, věc Porubě odňal a povolení dostal na starost svinovský stavební úřad.

„Uvažujeme o možnosti, že by se i toto řízení sloučilo pod krajský úřad. Současný stav, kdy jednu stavbu řeší více úřadů, je nelogický a sloučení může proces urychlit,“ přiblížil další postup náměstek Unucka.

Lidé bydlící v okolí dopravně přetížených silnic založili iniciativu za dostavbu prodloužené Rudné a v únoru i v květnu protestovali pochodem k domům odpůrců.

Podle informací MF DNES se ale zatím na opakování protestů v podobě pochodů nebo blokace silnice zatím nechystají.