Rybáři řeší, jak vrátit do toků ryby, pomáhá i plastová krabička

Pstruhy zachraňuje krabička z USA Obyčejná plastová krabička pomohla jablunkovským rybářům jindy téměř prázdné toky zaplnit pstruhy. Vyzkoušeli totiž jako první v kraji a možná i v zemi unikátní metodu, kdy do vody nevysazují rybky z líhní, ale rovnou jikry. „Zatímco dříve jsme odchovali z vysazených čtvrtročních pstruhů pouze jedno až pět procent, nyní jich díky novému postupu máme až dvacet procent, což je úžasné číslo. I když se ryby rozmnožují ve volné přírodě, dožije se jich dospělosti také zhruba pět procent,“ vysvětluje profesionální rybář Radim Petrek z Mostů u Jablunkova. Patentovaný postup převzala rybářská organizace ze Spojených států. Krabička, která má po stěnách štěrbinové otvory užší, než je průměr jikry, ale dostatečně velké, aby se přes ně plůdek po čase dostal ven, se jmenuje Vibert Box. Rybáři si jich objednali sto. Do horních užších pater boxů uložili jikry. Takto naplněné krabičky o velikosti asi 30 x 20 centimetrů, vložili do větších plastových děrovaných krabic, kolem obsypali štěrkem a umístili do toků. „Jikry se vyvíjejí v horní části boxu a když dosáhnou určité velikosti, sklouznou do spodní části, které se říká školka a chrání je před predátory. Plůdek tam stráví první dny života, dokud neabsorbuje žloutkový váček a nezačne plavat. Pak opouští box přes boční otvory, bez váčku se jimi protáhne,“ popisuje předseda jablunkovských rybářů Jaromír Sikora. „Dříve jsme odchovávali čtvrtročky v líhni, měli tam teplejší vodu, proto se dříve vykulili a zvykli si na granule, které pak v přírodě hledali. Než se přizpůsobili, ztráta bývala velká. Jikra se dříve než čtvrtroček adaptuje na přirozené prostředí a má tím pádem větší šanci na přežití,“ doplní jednatel jablunkovského svazu Jiří Labaj a prosí veřejnost, pokud narazí na tuto plastovou krabici, ji nechala být. Jednu už jim někdo polámal. Jelikož se jablunkovským rybářům ozývají kolegové z celého kraje a chtějí se o zkušenostech s metodou dozvědět víc, chystají se uspořádat akci, na kterou je všechny pozvou. „Není však jednoduché z Ameriky boxy získat. Vyvinuly je tam k vědeckým účelům a obávají se Evropy proslulé kšeftováním. Museli jsme složitě dokazovat, že jsme opravdu rybářská organizace, aby nám je prodali. Jeden přijde na 180 korun. Pokud budeme chtít další, vyžadují nejdříve raport a fotografie, jak jsme si s jejich krabičkami vedli,“ zmíní Petrek s tím, že s nápadem na pořízení Vibert Boxů přišel jejich člen Pavel Sikora a na pořízení dokonce zorganizoval sbírku.