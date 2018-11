Přehrada Šance je po velké opravě. Čeká se, až přiteče dost vody

Rekonstrukce začala v září roku 2015 a stála téměř půl miliardy korun.

Přehrada se po opravě změnila i vizuálně. Její podobu nyní vytváří vedle nového domku hrázného také zcela přestavěný bezpečnostní přeliv hráze.

„Jako podstatné vnímám vybudování nového přelivu, skluzu a vývaru, které umožní převést profilem přehrady i extrémní povodeň s dobou opakování 10 tisíc let,“ popsal vylepšení generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

„Bezpečnost přehrady za mezních situací se také posílila navýšením a úpravou koruny hráze včetně nového vlnolamu,“ dodal Pagáč.

A bezpečnější je nově i jižní svah hory Čupel, stojící nad údolím Řečice. Ten se totiž zvolna sesouvá do údolí.

Při rekonstrukci byly přemístěny tuny zeminy a kamení. Povodí Odry nechalo rozšířit hráz přehrady, zároveň odlehčilo jižnímu svahu vrcholu Čupel, který do přehrady dlouhodobě ujíždí.

„V době povodní v roce 1997 se sesuv svahu hodně zrychlil, dostal se téměř na hranici, kdy by mohl způsobit velký problém,“ vysvětlil Jiří Pagáč.

Pokud by se svah utrhl do údolí, mohla by následná vlna poškodit hráz.

Z jižního svahu Čupelu tak byla odtěžena místy až třináct metrů silná vrstva, až na smykovou plochu, po níž svah do údolí ujížděl.

Kamení bylo využito například i na zesílení vlastní hráze přehrady.

Přehradu čeká zatěžkávací zkouška

Tu nyní čeká pomalé napouštění. Zatěžkávací zkouška. Dokončená rekonstrukce se musí mimo jiné prověřit i tím, že hladina vody v přehradě stoupne až k bezpečnostnímu přelivu, přitom se bude sledovat například chování hráze.

Jak dlouho bude napouštění přehrady trvat, zatím není jasné. Vše bude záležet na přírodních podmínkách, na množství srážek v povodí nad přehradou.

Kvůli rekonstrukci se totiž přehrada částečně vypustila. „Vůbec se nedá odhadnout, jak dlouho bude napouštění přehrady na potřebnou úroveň trvat,“ sdělil Petr Konečný, hrázný Šance.

„V letošním roce byl přijatelný srážkový úhrn pouze v červenci, kdy jsme stoupli o pět metrů, ale voda už zase klesla a držíme se na úrovni, jakou jsme měli předtím,“ říká hrázný.

Napouštění přehrady není nijak jednoduché i proto, že funguje jako zásobník čisté vody pro široké okolí. A ze zákona musí vodu pouštět také do řeky Ostravice, na níž je hráz postavena.

„Pro úpravnu vody v Nové Vsi dodáváme okolo 800 litrů za sekundu, do řeky musíme vypouštět minimálně 300 litrů. To je v součtu více, než je současný přítok do přehrady. Proto se nedá odhadnout, kdy bude napuštěna až k bezpečnostnímu přelivu,“ poznamenal Konečný.

Vedle zásobování vodou slouží přehrada Šance i jako hydroelektrárna. „Turbíny máme dvě, větší a menší. Menší je v provozu neustále, větší se spouští podle stavu vody, v provozu bývá tři až šest měsíců v roce,“ vysvětlil hrázný.

Turisté si budou muset počkat

Slavnostní ukončení rekonstrukce ale ještě neznamená definitivní návrat do původního provozu přehrady. Například turisté budou moci využívat korunu hráze, po níž mimo jiné vede žlutá turistická značka ze Smrku na Lysou horu, až na začátku příštího roku.

Přesto si někteří z nich nenechali procházku po hrázi ujít. „Konečně zase můžeme z Lysé na Smrk a nemusíme přes Ostravici,“ pochvaloval si jeden z nich.

Oficiálně ale bude koruna hráze zpřístupněna až na začátku příštího roku. A to nejen pro turisty, ale i běžné návštěvníky. „Ještě se musí uskutečnit některé kroky, než bude dokončena kolaudace, do té doby nemůžeme turistickou trasu oficiálně zpřístupnit. To může trvat dva až tři měsíce,“ vysvětlila Vlčková.