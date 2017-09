Nový domek a hned zchátralý. Obec na Novojičínsku tak připomíná básníka

Pozoruhodný objekt na okraji lesa připomíná slezského romantického básníka Josefa Eichendorffa (1788–1857), který v obci coby majitel panství pravidelně hlavně v letních měsících působil.

„Když jsme se rozhodli domek obnovit, napadlo vedoucího stavebního úřadu, že by od počátku mohl připomínat stav, v jakém by zřejmě byl, kdyby vydržel do současnosti,“ vysvětlil starosta Sedlnic František Jordánek.

Lesní domek po válce vyhořel

Vědělo se, že domek na tomto místě mnoho desetiletí stál. Jeho existenci dokládají i kroniky. Podle pamětníků však buď na sklonku 2. světové války, nebo těsně po ní stavba vyhořela a poté byla srovnána se zemí.

„Existence domku se potvrdila před několika lety, když jsme našli základy,“ uvedl starosta.

V obci se traduje, že v takovém domku psal a rozjímal místní básník Eichendorff, pocházející z německého šlechtického rodu, který žil v Sedlnicích.

Zřícení domečku nehrozí

V obci po Eichendorffech mnoho nezůstalo: část zámku, hrob básníkovy vnučky a památkově chráněný dub stojící kousek od domku.

„V domečku bychom například mohli pořádat menší kulturní akce,“ nastínil starosta, který při pohledu na nakloněnou stavbu ujišťuje, že se určitě nezřítí. „Je to vše staticky vypočteno, nikdo se nemusí obávat. Podařilo se zachovat i dvě třetiny původní podlahy.“

Josef von Eichendorff patří mezi nejznámější německé básníky – romantiky. Jeho postava Darmošlapa byla dokonce zfilmována.

Obec hodlá v budoucnosti osobnost Eichendorffa přiblížit ještě více. „V dochované části zámku chceme zřídit mateřskou školu, a pokud budou finance, rádi bychom objekt zámku rozšířili. A tam by případně mohlo být muzeum,“ naznačil Jordánek.