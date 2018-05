Firmy se neshodly, kdo chyboval. Reklamace mostu v Ropici míří k soudu

Průtah Hrádkem, kde lze do okrajů rozsáhlých prasklin na mnoha místech strčit prsty, byl hotový v roce 2011. Budovalo ho sdružení firem Alpine Bau CZ a Subterra. Trhliny se na betonovém povrchu začaly objevovat už čtyři roky po zprovoznění koridoru a stále se zvětšují.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla poslal první reklamační dopis státní podnik coby investor zhotovitelům před třemi lety, tedy ještě v šedesátiměsíční záruční době.



„Jelikož se konsorcium po dokončení stavby rozpadlo, vrátil se nám jako nedoručený. Ihned jsme ho přeposlali jednomu z hlavních dodavatelů ze sdružení - firmě Alpine Bau CZ. Odehrálo se několik schůzek a zjišťovali jsme rozsah vad. Loni v červenci jsme však od Alpine Bau CZ obdrželi dopis, že odstupují od reklamačního řízení,“ sdělil Rýdl.

Mluvčí Alpine Bau CZ Zuzana Krajčiová odpověděla stručně. „Po konzultaci s ředitelem ostravského závodu jsme se rozhodli, že se nebudeme k tomuto tématu vyjadřovat do médií,“ uvedla pouze.

Koridor zrekonstruují, až se dokončí jiné stavby

Rýdl podotkl, že ŘSD nezbude než pokračovat v reklamačním řízení právní cestou. Pokud by však došlo na déletrvající soudní spor, řidiči se nemusejí obávat děravé silnice.

„Budeme postupovat stejně jako u dvou špatných mostů na dálnici D1. Koridor opravíme na vlastní náklady a částku pak budeme vymáhat po zhotoviteli, protože reklamace byla uplatněná včas,“ ujistil Rýdl.

Doplnil, že rekonstrukci koridoru státní podnik chystá, až budou hotové všechny ostatní významné stavby na silnici I/11 v úseku Třinec - hranice ČR v roce 2019. Odklad je daný velkou koncentrací současných oprav. Dalším omezením by se zhoršila již tak komplikovaná dopravní situace na jedné z nejvytíženějších komunikací v kraji.

Stále dokola se rekonstruuje další stavba na vytížené silnici I/11 - obloukový most v Ropici. Naposledy tomu tak bylo v roce 2013. A jeho povrch už je zase plný výmolů. Starostka Ropice Uršula Waniová uvedla, že opravy už ani nepočítá. Starý most už nezvládá nápor kamionové dopravy.

Most se otřásá, hlučí a trhá

„Pamětníci však tvrdí, že dokud se na něm po desítkách let nedělala v roce 2005 generální rekonstrukce, žádné potíže s ním nebyly. Pravda je, že mostu chybí dilatační spáry. Když na něj vjede kamion, celý se otřásá, silně hlučí a vlastně se i trhá. Pro lidi bydlící kolem je to utrpení. Tady pomůže až dokončení obchvatu na Hnojník,“ poznamenala Waniová s tím, že most by se měl opět co nevidět opravovat.

Dle Rýdla se tak ale stane až příští rok. „Na tomto mostě dělal před pěti lety jeden zhotovitel beton a druhý podloží. U reklamace se firmy neshodly, čí nekvalitní práce se podepsala na poškozeném povrchu. Proto věc skončí u soudu. Nyní pracujeme na znaleckých a právních posudcích,“ konstatoval Rýdl.

Státní podnik pak teoreticky může firmy, u nichž uplatňuje reklamace kvůli chybám na dopravních stavbách, vyřadit z výběrového řízení.

„Ale jen do jisté míry. Avšak stává se, že stavební společnost jedno dílo zvládne na výbornou a druhé se jí nepovede. Jde o velké stavby a závady se na nich sem tam objevují,“ vysvětlil Rýdl.