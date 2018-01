Skialpinistu v Jeseníkách strhl sesuv sněhu. Vyprostil se sám

Záchranáři Horské služby Jeseníky se o nehodě skialpinisty dozvěděli ve čtyři hodiny odpoledne.

„Podle toho, co jsme se dozvěděli, byl skialpinista sesuvem stržen. Naštěstí masa sněhu nebyla velkých rozměrů, proto byl jen částečně zasypán a vyprostil se sám, při pádu si však poranil dolní končetinu,“ uvedl k nehodě náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš.

Na místo se ihned vypravili horští záchranáři z Ovčárny a Karlova.

„Vzhledem k obtížně přístupné lokalitě jsme k němu nemohli dojet naší terénní technikou. Museli jsme použít lyže,“ přiblížil Klimeš. „Po ošetření jsme zraněného skialpinistu transportovali na saních do Karlova,“ dodal.

Tento případ sice dopadl dobře, ale ukázal na to, že lyžař porušil několik zásadních pravidel pohybu v terénu.

„Měl sice veškeré vybavení do lavinové oblasti a při pádu použil i lavinový batoh, ale v místě se pohyboval sám,“ upozornil náčelník. V případě, že by se muž nevyhrabal vlastní silou, nikdo by mu nedokázal pomoci.

Záchranná akce trvala tři hodiny, většinou už za tmy, neboť skialpinista se pohyboval v exponovaném terénu před setměním.

„V Jeseníkách platí mírné lavinové nebezpečí, číslo dva, a proto je třeba dodržovat náležitá pravidla,“ důrazně varoval návštěvníky hor Michal Klimeš.