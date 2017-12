Ostravu nově zdobí bronzový Janáček. Plánují se i sochy Špinarové a Kryla

Dílo známé spíše ze zahraničních prostranství se objevilo na Jiráskově náměstí, v Ostravě známém pod lidovým názvem Kuří rynek.

„Je to jeden z dalších našich kroků k oživení veřejného prostoru města. Iniciovali jsme také vznik dalších soch osobností spjatých s regionem, a to Věry Špinarové a Karla Kryla,“ uvedla mluvčí obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jana Pondělíčková.

Zpěvaččina plastika by měla stát v Husově sadu, socha známého písničkáře pak poblíž Českého rozhlasu.

Janáček žil v letech 1854 až 1928, skonal právě v Ostravě. Jeho nejnovější sochu vytvořil David Moještík, který zhotovil například i památník operace Anthropoid v Praze.

Ostravského Janáčka si nyní prohlíží hodně lidí, mnozí z nich se u bronzové postavy fotografují.

„Socha mě překvapila, nejsem na to u nás zvyklá. Připomíná mi to sochy, které jsem viděla na dovolené v Belgii. Je to zajímavé, takové civilní. Jen by turisté mohli o Janáčkovi získat více informací třeba přes QR kód,“ hodnotila neobvyklou lavičku Zuzana Mračanská z Ostravy.