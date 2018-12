O soše Špinarové rozhodne debata, jistotu nemají ani Janáček s Krylem

Takový je aktuální stav poté, co se v listopadu vyměnilo vedení radnice obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

„Minulý týden jsme měli jednání s Adamem Pavlíkem, synem paní Špinarové, podařilo se i navázat kontakt se sochařem Davidem Moješčíkem. Máme plán, jak hodláme pokračovat,“ přiblížil radní Lukáš Jansa, který má na starosti veřejný prostor a architekturu.

Ačkoliv připustil, že se mu zpěvaččina socha odhalená před necelými dvěma měsíci nelíbí, nechá si prý poradit.

„Vytvářím tým maximálně deseti odborníků z Ostravy i odjinud, se kterými budu osud sochy konzultovat,“ zmínil Jansa a prozradil, že mezi poradci budou například ředitel galerie Plato Marek Pokorný, ředitel Domu umění Jiří Jůza nebo pražský kulturní kurátor a teoretik Jiří Ptáček.

Jansa také shrnul všechny možnosti, co se s tolik kritizovanou sochou může stát:

„Zaprvé se nemusí nic změnit, zadruhé socha zůstane na místě, jen se upraví. Třetí variantou zůstává přemístění někam do interiéru nebo jiného exteriéru. Sochu také můžeme prodat a za utržené peníze vytvořit něco jiného, například pamětní desku. A pátou možností je úplné odstranění.“

Prostor pro svůj názor na plastiku dostanou i lidé. V klubu Fiducia se totiž 28. ledna v 18 hodin uskuteční veřejná debata na toto téma.

Radní Jansa navíc upozornil, že polemika se nebude týkat jen sochy známé zpěvačky, ale také předchozích Moješčíkových děl, tedy soch hudebního skladatele Leoše Janáčka na Jiráskově náměstí a písničkáře Karla Kryla před budovou Českého rozhlasu.

„I na ty se vztahuje nastíněných pět variant budoucnosti,“ potvrdil.

Jansa je rád, že si už stihl vyměnit názory jak se synem Špinarové, tak i s autorem sochy.

„S panem Pavlíkem to bylo v dobrém duchu, nastínili jsme možnosti a myslím, že pochopil, že jsme nemohli a nechceme nic slibovat a dáme na odbornou širší diskusi. Ani s panem Moješčíkem jsme neměli úplně rozdílné názory, vyměnili jsme si náhledy na věc,“ přiblížil oba kontakty.

Také Pavlík hodnotil setkání s novým vedením obvodu kladně. „Chápu, že nemohou přijít a hned buldozerem sochu zbourat. Rozumím i tomu, že chtějí mít odbornou analýzu a po lednu se rozhodnou. Snad odborníci dojdou k nějakému rozumnému řešení,“ řekl Pavlík.

Zpěvaččin syn: Když jedu okolo, zavřu oči

Na dotaz, jestli postupem času nezmírnil svůj ostře kritický pohled na umělecké ztvárnění své matky, Pavlík nezaváhal. „Naopak. Je to horší a horší. Když jedu nebo jdu okolo, raději zavřu oči,“ reagoval.

Tvůrce plastik tří moravskoslezských osobností David Moješčík, sochař z Janovic na Frýdecko-Místecku, uvedl, že se k počínání nového vedení centrálního obvodu nemá co vyjadřovat.

„Za dílo obvod zaplatil a nyní je na nich, jak se k němu postaví,“ poukázal. Výjimku podle něj tvoří případné pozměnění sochy. „Na takové věci, domnívám se, pamatuje autorský zákon. A je to i věcí slušnosti, aby se obrátili také na autora,“ upozornil.

Radní Jansa předeslal, že v dalších letech už nebude možné osazovat sochy do ulic centra Ostravy bez otevřené soutěže umožňující přihlášení co největšího počtu umělců. „Umění do veřejného prostoru samozřejmě patří, ale musí mít jasně daná pravidla,“ konstatoval.

Záznam říjnového odhalení sochy Věry Špinarové v Ostravě