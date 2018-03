Neviděl jsem spis za stranou 35 tisíc, zaznělo u soudu za daňové úniky

Obžalovaní údajně podváděli umělým navyšováním cen za reklamu. Z toho plynoucí daňové úniky podle spisu dosahují hodnoty stovek milionů korun. Na případ se přišlo při rozkrývání kauzy Dědic.

Kdy padne rozsudek, zatím není jasné. I předseda senátu počítá s tím, že tomu tak letos nebude. Případ je velice rozsáhlý.

„V úterý se bude číst obžaloba, následovat budou výpovědi svědků. Spis je velmi dlouhý, obsahuje přes 37 tisíc listů, obžaloba samotná je na 250 stran,“ poznamenal mluvčí soudu.

Podle státního zástupce řetězcem firem protekly během několika let zhruba dvě miliardy korun, škodu způsobenou státu státní zástupce vyčíslil na 380 milionů korun. Firmy si totiž údajně umělým navyšováním cen za reklamu snižovaly daňový základ.

Mezi jejich „zákazníky“ patřil i lobbista Martin Dědic, který nyní také stojí před soudem kvůli možnému ovlivňování městských zakázek v Ostravě. V tomto případu ale jako obžalovaný nefiguruje.

„Obžalovaní měli mezi roky 2009 až 2014 pomocí různých obchodních transakcí snižovat základ daně DPH a daně z příjmu a tímto státu způsobit ztrátu v hodnotě několika stovek milionů korun. V případě prokázání viny jim hrozí trest v délce pěti až deseti let,“ řekl tiskový mluvčí krajského soudu v Ostravě Jiří Barč.

Hlavním obžalovaným, Vlastislavu Přečkovi a Bronislavu Mikyskovi, může soud tresty zpřísnit až na třináct let.

Obžaloba na 250 stranách

Jednotlivá jednání jsou naplánována až do podzimu letošního roku.

Jen obžalobu četl státní zástupce přes 45 minut. To se ale některým obžalovaným nelíbilo.

„Pane soudce, já jsem asi dostal jinou verzi obžaloby, než tady četl pan státní zástupce. Ten přeskakoval celé statě, domnívám se, že tady byla porušena obžalovací zásada,“ protestoval proti přednesu obžaloby Milan Winkler.

Pokud by mu soud vyhověl, hrozilo by, že státní zástupce bude muset přečíst několik stovek stran obžaloby a nevynechat při tom jedinou větu. S tím ale soudce nesouhlasil. Obdobně Milan Winkler protestoval proti poškození svých práv při přípravě soudního jednání.

„Nebyl jsem seznámen s celým spisem, jen po stranu 35 tisíc, nevím tak, co je na dalších stranách,“ stěžoval si muž, kterého, stejně jako tři další, přivedla k soudu v poutech eskorta.

Dříve spolupracoval s nejbohatším Čechem

„Než bude dokazování skončeno, bude to trvat nějaký ten rok, budete mít na seznámení se spisem dostatek času,“ zamítl stížnost předseda soudního senátu Ondřej Běčák.

Jméno Milana Winklera není pro české soudy nijak neznámé. Muž, který na začátku devadesátých let spoluzakládal s dnes nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem společnost PPF, stojí před soudem již po několikáté.

Nejprve, ještě v 90. letech, poté, co se s PPF rozešel, za padělání směnky. V roce 2006 byl odsouzen za nelegální dovoz lihu, nástupu do vězení se ale vyhýbal až do roku 2010, kdy jej zatkla policie.

Naposledy byl odsouzen v roce 2015 na čtyři roky za nedovolené ozbrojování. Celkem je v případu obžalováno 23 lidí, které při pondělním zahájení procesu zastupovalo 25 obhájců.

Osobně se k úvodnímu dni soudního líčení dostavilo třináct obžalovaných, zbytek se omluvil a požádal o projednání případu v jejich nepřítomnosti. Hlavní obžalované žalobce viní z krácení daně a účasti na organizované zločinecké skupině, zbylé „jen“ z krácení daně.

Na případ se přišlo právě díky prošetřování kauzy Dědic. „Dle jiné obžaloby měl být pan Dědic klientem této sítě firem. Indicie kolem pana Dědice napomohly k objasnění této trestní věci,“ vysvětlil státní zástupce.

Pikantností případu je pozice dvou obviněných žen, majitelek firmy Propag-Storm, kterou peníze při „čištění“ protékaly. Ty s policií spolupracují a jsou ukrývány na neznámém místě. Budou vypovídat při videokonferenci.