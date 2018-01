Rusy kvůli Krymu neubytuji, napsal hoteliér. Má zaplatit pokutu pět tisíc

Soudce snížil pokutu udělenou Českou obchodní inspekcí (ČOI) za diskriminaci části hostů z padesáti tisíc korun na pět tisíc, tedy na desetinu. Současně zamítl žalobu hoteliéra na rozhodnutí o udělení pokuty.

Aby podle soudu byl naplněný skutek diskriminace, tak by hoteliér musel mít neospravedlnitelný cíl nebo se ho snažit dosáhnout nepřiměřenými prostředky.

„Zatímco ušlechtilost protestu proti narušení celistvosti Ukrajiny nezpochybňujeme, tak odepření ubytování považujeme za nepřiměřené.“

Co psal hoteliér S platností od 24. 3. 2014 neubytováváme občany Ruské federace. Důvodem je anexe Krymu. Tímto se omlouváme slušným občanům Ruské federace. Váš hotel Brioni Boutique

Současně však soud původní výši pokuty označil za příliš tvrdou.

„Byl to první prohřešek a pokuta na dolní hranici trestu je pro odrazení od podobného jednání dostatečná,“ vysvětlil soudce. Navíc se podle soudu neprokázalo, že by hoteliér svou hrozbu jakkoliv naplnil. Připomenul také, že hrozba se záhy zmírnila na to, že ruští hosté mohou být ubytovaní, ale musí podepsat prohlášení, že s anexí Krymu nesouhlasí.

Už v listopadu 2016 soud pokutu zrušil úplně, a to kvůli tomu, že antidiskriminační zákon nezná diskriminaci na základě státního občanství. Jenže po kasační stížnosti ČOI loni Nejvyšší správní soud verdikt označil za nesprávný, zrušil ho a případ vrátil soudu nižší instance.

Hoteliér Krčmář řekl MF DNES, že zváží stížnost nebo odvolání.

„Nesouhlasím s pokutou, ani kdybych měl zaplatit jen jednu korunu,“ reagoval na rozsudek. Někdejšího rozhodnutí prý určitě nelituje.

„Něco mi dalo i vzalo. Jen jsem reagoval na křivdu. Byl jsem první. Teprve po mně se k bojkotu a sankcím Ruska za Krym přidávali další,“ líčil.

Když jeho zákaz vešel ve známost, přišlo mu údajně hodně povzbuzujících zpráv. Nechyběly ale ani ty nesnášenlivé: „Prý jsem banderovec a hrozili i smrtí. Ubohé.“

Daniela Hlatká z právního oddělení ČOI řekla, že odmítnutí žaloby přivítala. Ale důvody razantního snížení pokuty si musí nejprve prostudovat v podrobném zdůvodnění rozsudku. „Pak se rozhodneme, jak budeme dále postupovat.“