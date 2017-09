Ujetí lékaře od nehody bude řešit soud, žalobce nesouhlasí s verdiktem

Původně vydala agentura ČTK zprávu, že s trestním příkazem nesouhlasil lékař, později vydala opravu s odkazem na upřesnění Okresního soudu v Ostravě, že tak učinil státní zástupce.

Lékař podle policistů mladíka mířícího do školy srazil loni 25. října na přechodu pro chodce v ostravském obvodu Poruba.

Způsobil mu závažnější zranění a aniž by zastavil, z místa nehody ujel. Policisté jej dopadli a obvinili po několika dnech. Auto našli v jednom z ostravských autoservisů.

Poškozené části byly v té době už částečně demontovány. Řidič byl obviněn z neposkytnutí pomoci a ublížení na zdraví, ve vězení může strávit až pět let.

Koncem července se soud případem zabýval poprvé. V rámci takzvaného trestního příkazu muži uložil dvouletý podmíněný trest se zkušební dobou stanovenou na tři roky.

Navíc mu na padesát měsíců zakázal řízení a uložil i peněžitý trest padesát tisíc korun.

S verdiktem ale nebyl spokojený státní zástupce a podal si odpor. Hlavní líčení soudce nařídil na 6. listopadu.

Lékař: Kdybych tušil, že je někdo zraněný, pomohl bych

Lékař už loni v listopadu řekl MF DNES, že srážku nezaregistroval. Jinak by prý určitě zastavil.

„Celý život pomáhám lidem. Kdybych tušil, že je někdo zraněný, pomohl bych, jsem lékař. Viděl jsem ve zpětném zrcátku, že chodec stojí, a jel jsem do práce. Byl to zkrat. Lituji toho, a kdybych mohl, vrátím to zpět. Jsem stále v šoku,“ říká Hájek, který poté rezignoval na místo přednosty onkologické kliniky.

Zraněný student skončil ve stejné nemocnici, kde Hájek pracuje, brzy však byl propuštěn domů. „Rodině jsem napsal omluvný dopis a jsem připraven vše dále řešit,“ dodal tehdy lékař.