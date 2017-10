Soudce zrušil Dědicovi zákaz vycestování. České vězení je přítulnější, řekl

Žalobce Vít Koupil podal před pár dny soudu obžalobu v souvislosti s reklamní firmou PropagStorm, v níž Dědice a jeho kolegu Břetislava Pavelka z firmy Business Advisor viní ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně. Řekl to ve čtvrtek u Krajského soudu v Ostravě při hlavním líčení v korupční kauze Dědic, když soudce řešil, zda vyhoví žádosti obžalovaného o zrušení zákazu vycestování do zahraničí.



Dědic žádá o vydání pasu s tím, že trestní řízení trvá dlouho a z několika povolených cest se vždy vrátil.

Státní zástupce Koupil ale nesouhlasí, aby soud zrušil omezení, které spolu s kaucí 4,5 milionu nahrazuje vazební stíhání. Argumentuje obavami z toho, že Dědic uprchne do zahraničí, aby se vyhnul trestu.

„Žádosti není možné vyhovět. Důvody omezení ještě zesílily, 11. října byla podána obžaloba pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby, který měl pan Dědic spáchat jako člen a ve prospěch organizované zločinecké skupiny,“ sdělil soudci Koupil.

Upozornil, že Dědicovi nyní hrozí trest vyšší než 13 let a že se snažil ovlivňovat svědky tak, aby vypovídali, jak si přeje. Netajil, že má důvodné podezření, že v případě odsouzení se Dědic bude chtít vyhnout vysokému trestu. A přidal víc argumentů. „Přestože policie zajistila obžalovanému rozsáhlý majetek, je otázkou, zda v zahraničí nedisponuje dalším. Ze spisu plyne, že své firmě ve Švýcarsku chtěl prodat akcie své žalované firmy Business Advisor za 25 milionů korun. Existuje proto důvodná obava, že minimálně takové finanční prostředky by mohl v zahraničí využít v případě, že by byl odsouzen a rozhodl se skrývat,“ líčil státní zástupce s tím, že trvá na zákazu vycestování.

Jeden milion eur by na spokojený život prý nestačil

Dědicův právník Miloslav Kijas oponoval, že pokud existují nejasnosti ohledně majetku jeho klienta, má je rozklíčovat trestní řízení, ale nelze je klást k tíži obžalovaného. Uvedl také, že v souvislosti s novou obžalobou nebyla stanovena žádná omezení, a podle něj není možné obě kauzy spojovat. „Žádáme tedy, aby soud žádosti o zrušení vycestování vyhověl,“ trval na svém Kijas.

Soudce Krajdl po krátké poradě senátu Dědicovi vyhověl. „Zákaz vycestování do zahraničí se zrušuje,“ sdělil. Zdůvodnil to hlavně tím, že Dědicovi povolil už několik cest do zahraničí a obžalovaný se vždy vrátil. Přidal k tomu však poměrně dlouhé a neobvyklé varování před snahou o útěk a skrývání v cizině.

„Pan doktor Kijas panu Dědicovi zcela jistě poví historky o tom, jak jsme dostali zpátky do země obžalované z Hondurasu i Belize a jak byli rádi. Teď nás prosí další obžalovaný, aby se mohl vrátit z argentinského vězení, i když s Argentinou nemáme dohodu o vydávání. V tuhle chvíli je mezinárodní spolupráce taková, že jsme schopni dostat pana Dědice zpět v podstatě odkudkoli. Pan Dědic je však rozumný. Ví, že české vězení je „přítulnější“ než vězení v destinacích, odkud se nevydává,“ vyprávěl klidným hlasem a bez hnutí brvou soudce Igor Krajdl.

Podotkl, že podle odborné literatury o praní špinavých peněz jsou nyní pro spokojený život uprchlíka v cizině zapotřebí nejméně dva miliony eur. „Tady se naznačuje, že má jen jeden milion, což by mu nestačilo. Za této situace si myslím, že pan Dědic nebude mít tendenci se vyhnout trestu, a zákaz vycestování ruším. Nicméně žalobce má právo podat si stížnost,“ dodal Krajdl.

A Koupil to vzápětí udělal. „Stížnost má odkladný účinek. Zákaz vycestování tedy platí až do rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci,“ dodal žalobce po jednání soudu.