Soud potrestal ředitelku školy za řízení v opilosti. Pláč jí nepomohl

Ještě nedávno věřila Ludmila Večerková, ředitelka Základní školy Františka Formana z ostravského sídliště Dubina, že soud jí „odpustí“ a podmíněně zastaví stíhání za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

„Od začátku jsem s policisty spolupracovala,“ připomněla soudkyni Večerková, kterou v květnu v pozdních večerních hodinách zastavila hlídka v Ostravě-Porubě a v dechu jí naměřila přes 1,5 promile alkoholu. Následná krevní zkouška pak ukázala 1,41 gramů alkoholu na kilogram.

Zatímco státní zástupce trval na potrestání, obhájce dvaapadesátileté ženy žádal podmíněné zastavení trestního stíhání. Upozornil, že je bezúhonná a celý život se jako pedagožka věnuje výchově dětí, ale kvůli záznamu v rejstříku trestů by před důchodem ztratila možnost učit.

To potvrzuje i náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. „Pokud je pedagog odsouzen za úmyslný trestný čin, nehledí se na něj jako na osobu bezúhonnou, tudíž je to překážkou pro výkon funkce ředitele i řadového učitele,“ vysvětlil.

Doma vypila sedmičku portského vína

Večerková svou vinu před soudem nepopřela. „Jela jsem pro manžela do práce po odpolední směně, nebylo mu dobře. Když mě zastavila hlídka, neměla jsem pocit, že bych byla pod vlivem alkoholu, proto jsem trvala i na odběru krve,“ líčila.

Podotkla, že tehdy měla v práci stres kvůli kontrole České školní inspekce, proto doma odpoledne vypila sedmičku portského vína.

„Nejedla jsem, asi proto bylo spalování pomalejší. Kdybych ale pociťovala známky opilosti, za volant bych nesedla. Stalo se to poprvé a už nikdy se to nebude opakovat,“ slibovala soudkyni s tím, že by si vážila podmíněného zastavení stíhání.

„Už tak jsem potrestaná. Od května neřídím a jsem ochotná zaplatit jakoukoli částku na účet soudu pro charitativní účely. Trest ovlivní celou moji budoucnost,“ rozplakala se Večerková. „Nebudu moci ve škole pracovat jako ředitelka ani jako učitelka,“ vysvětlila soudkyni.

Žena nemůže dva roky řídit auto a zaplatí 45 tisíc

Když se jí soudkyně zeptala, zda by mohla ve škole vykonávat jinou práci, jen zamítavě zakroutila hlavou. Obhájce přinesl na podporu své klientky vyjádření rodiny a organizací, s nimiž žena spolupracuje na výchově dětí.

A argumentoval jinými případy, kdy soudy stíhání podmíněně zastavily. Nic z toho ale Večerkové nepomohlo. Ani její lítost, ani pláč.

Soudkyně se rozhodla ji potrestat. Uložila jí zákaz řízení na dva roky. Žena také musí zaplatit na účet pro oběti trestných činů 45 tisíc korun. Jenže i to by mělo být po nabytí právní moci zapsáno v rejstříku trestů, což je pro pedagoga překážka v práci.

Tři překročení rychlosti, tři telefonování a jednou pásy

Soudkyně řekla, že pečlivě zvážila vše, co bylo řečeno na obhajobu obviněné. Ale dodala, že v tomto případě nemohla stíhání zastavit kvůli její řidičské minulosti.

„Od roku 2012 má sedm záznamů v evidenční kartě řidiče, tři za překročení rychlosti v obci, z toho jednou o 30 kilometrů v hodině, tři za telefonování za jízdy a jeden za nepřipoutání bezpečnostními pásy. To vše svědčí o její řidičské nekázni. Jízda pod vlivem alkoholu byla vygradováním celého přístupu...,“ zdůvodnila soudkyně svůj verdikt, který však zatím nenabyl právní moci.

Státní zástupce i Ludmila Večerková shodně prohlásili, že si ponechávají lhůtu na odvolání. Večerková se pravděpodobně odvolá. I její obhájce totiž soudkyni řekl, že by ho zajímalo stanovisko Krajského soudu v Ostravě, protože okresní soudy v jeho působnosti v těchto případech nepostupují jednotně. Státní zástupce mu ale oponoval, že je každý případ nutné posuzovat individuálně.

Už za tři týdny bude Okresní soud v Ostravě řešit podobný případ, kdy pedagožka, zástupkyně ředitele Základní školy v Ostravě-Heřmanicích, měla řídit auto podnapilá. Hlídka jí naměřila v dechu přes tři promile. Údajně jela v tomto stavu až z Beskyd a v Ostravě bourala.