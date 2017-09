Soud zamítl žalobu Klimkovic, které napadly územní plán Ostravy

„Nelíbí se nám, že Ostrava plánuje rozšířit zástavbu rodinných domů, ale i průmyslových hal do míst, která jsou v těsném sousedství Sanatorií Klimkovice a lázeňského vodního zdroje, který má být chráněný. Podali jsme už dříve námitky krajskému úřadu a využili také legislativní možnosti napadnout územní plán Ostravy do tří let od jeho schválení,“ říká starosta Klimkovic Zdeněk Husťák (ČSSD).

Podle soudu ale nelze zájmy lázeňského města nadřadit natolik, aby bylo možné zrušit část územního plánu jiného města. Navíc se zatím část žaloby týká jen ostravských rezervních ploch pro budoucí využití, která nyní nemají na zájmy lázeňského města a jeho obyvatel žádný vliv.

Starosta Klimkovic Zdeněk Husťák netají, že je rozhodnutím soudu zklamaný. „Předložili jsme odborné argumenty. Mrzí mě, jak s nimi soud naložil,“ uvedl.

Zastupitelé rozhodnou, zda lázeňské město podá stížnost

Klimkovičtí budou v příštích dnech zvažovat možnost odvolání, přesněji podání takzvané kasační stížnosti, kterou by se zabýval Nejvyšší správní soud.

Starosta Husťák je pro odvolání, ale nebude o tom rozhodovat sám. „Máme na to dva týdny. Do té doby budou zasedat radní města. Nechám je, aby se k tomu vyjádřili,“ uvedl starosta s tím, že o samotném podání žaloby na Ostravu rozhodovali také radní.

Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) řekl, že postup Klimkovic ho nemile překvapil.

„Ostravský územní plán vstoupil v platnost už v roce 2014. Vím, že Klimkovice nejsou zrovna nadšené možným rozšířením logistické zóny v Porubě směrem k lázním. Ale nevšiml jsem si, že by starosta Klimkovic v minulosti nějak intenzivně prosazoval změnu územního plánu. S ničím takovým se na mě neobrátil. Asi nejvíc mi vadí, že žalobu podal poslední den před uplynutím tříleté lhůty,“ řekl Macura.

Husťák tvrdí, že se chtěl s ostravským primátorem kvůli územnímu plánu setkat, ale nepovedlo se dojednat schůzku.

„O tom nevím, nikoho neodmítám,“ oponuje Macura. „Se starostou jsme se potkali několikrát, ale o chystané žalobě nemluvil. Myslím, že obě naše města by měla držet pospolu, a ne se soudit,“ dodal.