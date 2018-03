Žena, která nechala novorozence zemřít ve skříni, si odpyká patnáct let

Jednadvacetiletá obžalovaná žena v odvolání uváděla, že nebylo prokázáno, jak došlo k úmrtí dítěte. Podle vrchního soudu to ale byla vražda, verdikt je pravomocný.

Podle rozsudku žena své dítě zabila v říjnu 2015. V té době jí bylo devatenáct let, studovala hotelovou školu a nechtěla ohrozit vztah se svým partnerem. Těhotenství úzkostlivě tajila.

O tom, že je v jiném stavu, věděla od obvodního lékaře, ale nechodila na další vyšetření a porod chtěla za každou cenu utajit.

O těhotenství nevěděl její partner ani jeho rodiče, u nichž pár žil. Své velké břicho dívka vysvětlovala problémy se štítnou žlázou.

Tělo dítěte našla rodina, když začalo zapáchat

Mladá žena porodila tajně doma ve vaně, dítě zabalila do ručníku a postupně do tří tašek, které zavázala gumičkou. Dala je do cestovního kufru, který strčila dozadu do skříně a zaházela věcmi. Druhý den se omluvila ve škole a poté už se vrátila do lavice. Mrtvé dítě našla rodina až po několika dnech, když začalo tělo ve skříni zapáchat.

Podle znalců nic nesvědčí o tom, že by dítě zemřelo před porodem nebo při něm. Také samotná obžalovaná přiznala, že pohyby dítěte cítila i při samotném porodu. Soud tak vycházel ze skutečnosti, že se dítě narodilo živé.

Žena dětství strávila v nedaleké Čeladné. Poté, co se v jejích čtrnácti letech matka rozvedla, přestěhovala se s ní k nevlastnímu otci do Frýdlantu nad Ostravicí. Pak si našla přítele a žila s ním u jeho rodičů. Od nich se po činu oba odstěhovali, přítel ji však neopustil.