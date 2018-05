Msta, nebo běžné změny? Spory mezi akademiky vysoké školy báňské trvají

Následky několik let trvajících sporů o to, kdo bude děkanem Hornicko-geologické fakulty Vysoké škol báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU), neutichly ani po únorovém jmenování nového děkana Vladimíra Slivky.

Ten nahradil odvolaného děkana Jana Valíčka, který se kvůli svému odchodu se školou soudí. A podle něj se současné vedení školy mstí jeho spolupracovníkům.

„Na Hornicko-geologické fakultě se ruší Institut fyziky, kde jsem pracoval. Bylo domluveno s rektorem, že mí spolupracovníci přejdou na jiná pracoviště, to se ale nestalo,“ popsal svůj pohled na situaci na fakultě Valíček. „Místo toho postupně dostávají výpovědi. Je to podle mne msta za to, že se mnou spolupracovali, že mne podporovali,“ myslí si Valíček.

O slibu nic nevím, říká děkan Slivka

Vedení VŠB-TU Ostrava ale odmítá, že by to byla msta. „Bylo zvažováno více variant personálního řešení situace a byla zvolena varianta organizačních změn, v důsledku kterých bude muset být s některými zaměstnanci ukončen pracovní poměr z organizačních důvodů,“ řekla mluvčí vysoké školy Petra Halíková.

„Jako děkan fakulty o žádném slibu zachování pracovních poměrů pro všechny zaměstnance bývalého pracoviště Institutu fyziky nic nevím,“ dodal Vladimír Slivka. Dodal, že vybraným zaměstnancům bylo nabídnuto setrvání na fakultě, což oni odmítli.

„Převod byl předjednán s rektorem, to se nestalo,“ reagoval Valíček. Institut fyziky fungoval při Hornicko-geologické fakultě souběžně s celoškolskou Katedrou fyziky, v rámci úspor a aby se zabránilo duplicitě, se ale škola rozhodla institut zrušit a pracoviště sloučit.

Jedna pracovnice se zhroutila

A právě při tom mělo dojít k problémům popisovaným Valíčkem. Jeden ze sporů dokonce vyšetřuje inspektorát bezpečnosti práce. „Kolegyně, která pro mne vypracovala v rámci svých pracovních povinností některé smlouvy, se poté, co na ni vedení fakulty činilo nátlak, zhroutila a od února je v pracovní neschopnosti,“ řekl Valíček.

„Žena pracuje na personálním oddělení, pan Valíček měl kompetenci jí zadávat práci,“ popsal případ manžel zaměstnankyně VŠB.

Redakce jeho identitu zná, s ohledem na stav manželky ji ale nezveřejňuje. „Zadal jí vypracování pracovních smluv, to ona udělala, později ale za to, že poslechla příkaz, dostala písemné napomenutí. Vzali jí na tři měsíce osobní příplatek, pohrozili jí, že pokud nebude mít fakulta peníze pro těch dvacet lidí, pro které smlouvy sepsala, budou je chtít po ní. Psychicky se zhroutila, přímo v práci, 21. února. Od té doby je na nemocenské. A její stav se vůbec nezlepšuje,“ popsal muž.

Kontroly až na jeden případ nic nezjistily

Ke sporu se zaměstnankyní se škola nechce vyjadřovat. „Záležitosti týkající se konkrétních zaměstnanců univerzity nelze touto formou komentovat,“ sdělila mluvčí Halíková.

Obdobně reagoval i Richard Kolibač ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), kam se žena se stížností na VŠB obrátila. „Orgány inspekce práce jsou ze zákona povinny zachovávat mlčenlivost. Nejsme tedy oprávněni potvrdit ani vyvrátit přijetí určitého podnětu,“ řekl.

Během pěti let provedl SÚIP na VŠB celkem jednadvacet kontrol, nedostatky byly nalezeny v jednom případě. „Prokazování nerovného zacházení nebo diskriminace bývá poměrně náročné,“ poznamenal Kolibač. „Pokud je prokázáno, může být zaměstnavateli uloženo opatření k odstranění nedostatků, může být případně uložena i peněžitá sankce až do výše milionu korun,“ podotkl Kolibač.