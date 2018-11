Nové tramvaje v Ostravě zlobí, část řidičů s nimi odmítá jezdit

„Porucha nového vozu zastavila tramvajovou dopravu na páteřní trase od křižovatky u vodárny přes Svinovské mosty do Poruby. Tramvaje stojí déle než půl hodiny. Sice přijel nějaký mechanik, ale jen se podíval a nic neopravil, ani vůz neodtáhli,“ telefonovala například v pondělí kolem páté odpoledne MF DNES naštvaná čtenářka.

Zastavení dopravy na desítky minut a ještě déle trvající zpoždění spojů lidé hned komentovali na sociálních sítích.

„Beztak Stadlerka, ale na ostravské podmínky by měla být připravená a každá porucha se nemůže pořád omlouvat, když kvůli tomu novému šrotu stojí celá Poruba,“ napsal na facebookové stránce MHD-Ostrava Jiří Slušný.

„Naše krásná nová tramvaj. V pátek ráno taky porucha. To byl zase kup,“ přidala se Jana Konečná.

„Nejlepší byl pátek, kdy kvůli poruše Stadleru mělo zpoždění dalších x linek, které následně přijely, urazily dvě zastávky a pak řidič ohlásil konečnou se slovy, že nás musí vyhodit a fičet dál kvůli zpoždění. Hlavně že si můžeme nabíjet telefony,“ dodala Soňa Molatová.

Naštvaní jsou i někteří řidiči. „Kolegové z vozovny Křivá se na konferenci dílenské organizace dohodli, že s tramvajemi jezdit nebudou, dokud se nevyřeší problém se zpětnými zrcátky,“ řekl předák největší odborové organizace Dopravního podniku Ostrava (DPO) Ivo Protivínský.

„Chráníme vlastní krky. Jde o bezpečnost. Podle zákona musíme ve zpětném zrcátku vidět, co se děje po stranách vozů. Jenže nevidíme. Kvůli dlouhé a do špice zkosené přední kapotě jsou zrcátka umístěna tak, že v levém nevidíme skoro nic, k pravému se musíme hodně vytáčet, což v provozu moc nejde, a zrcátko nasměrované do vozu úplně chybí. Dokud to podnik s firmou nevyřeší, se Stadlery jezdit nebudeme,“ potvrdil řidič z Křivé.

Nové vozy dosud vypravuje jen vozovna Poruba. „Já jsem s tramvají spokojený,“ říká jeden z tamních řidičů. I on ale vnímá zpětná zrcátka jako problém. A další potíž vidí v nedostatečném zaškolení řidičů.

Ne všechno je pravda, říká ředitel

„Stadlery řídí počítače. S tím máme málo zkušeností a jen krátké zaškolení, ne každý si proto poradí s resetováním hlášených poruch. Když to řidič nezvládne, musí přijet mechanik a buď to opravit na místě, nebo vůz odtáhnout. Jenže když ve vybavení vozu chybí speciální klíče, musí se pak shánět,“ líčí muž.



Právě to se stalo v pondělí. Mechanik z polského závodu firmy Stadler chtěl nechat porouchaný vůz odtáhnout, jenže nemohl odemknout plenty, jež kryjí spřáhlo potřebné ke spojení s jiným vozem.

„V servisní sadě, která patří k vybavení vozu, nedopatřením dodavatelské firmy chyběly speciální klíče. Šlo o výjimku, která už je napravená a neměla by se opakovat,“ řekl ředitel DPO Daniel Morys.

Přiznal, že vozy mají po zařazení do provozu počáteční problémy. „S tím jsme počítali, ale všechny jsou odstranitelné. Řešíme je s výrobcem. Připomínky řidičů bereme vážně. Řada lidí ale rozšiřuje informace, které nejsou pravdivé. Navíc řidiči z Křivé s nimi ještě vůbec nejezdili, cíleně jsme začali v Porubě. A například při zavádění tramvají typu Astra v roce 2001 byly problémy mnohem větší,“ líčí Morys.

Školení řidičů bude podle něj probíhat v menších skupinách, aby si každý mohl tramvaj více osahat. Lepší výhled na levý bok vozu zajistí kamerový systém. „On už tam je, ale když se tramvaj rozjede, monitor zhasne. S firmou řešíme úpravu nastavení systému, ale i další možnosti,“ nastínil Morys.

A dodal, že nové tramvaje jsou moderní, kvalitní, bezpečné, schválené Drážním úřadem, jen je potřeba vychytat nedostatky a získat zkušenosti.