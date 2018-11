Stavba obchvatu Karviné se už podruhé posouvá. Nyní na říjen 2019

Podle prvotních plánů se mělo začít s pracemi letos, později Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) termín posunulo na červen příštího roku a aktuálně je zahájení stavby obchvatu naplánováno na říjen příštího roku.

„Termíny se posouvají z důvodu zdržení zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Taktéž dobíhají vydání zbývajících stavebních povolení,“ zdůvodnila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Počkat si o pár měsíců déle, to pro karvinskou radnici už není ničím nepřekonatelným. Vždyť o obchvatu se ve městě hovoří už od roku 1977, kdy se poprvé objevil v územních plánech.

„Ty tři měsíce, o které se to aktuálně posunulo, nic zásadního neřeší. Je to velká stavba, takže se stává, že k nějakým zdržením dojde. Věřím, že termín konce roku 2019 už je pevně dán a že se dodrží,“ uvedl náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk.

Radní spíše trápí jiná věc související se stavbou obchvatu. Zástupci města dlouhodobě usilují o to, aby se stát v rámci revitalizace míst zasažených důlní činností podílel na vyčištění a odbahnění jezera na Lodičkách v parku Boženy Němcové.

Nákres současného silničního průtahu Karviné (červeně vpravo) a trasy obchvatu (červeně s hnědým zvýrazněním vlevo).

Primátor Karviné Jan Wolf již dříve v médiích prohlašoval, že by bylo ideální nejprve vyčistit jezero a poté začít se stavbou obchvatu, který povede mimo jiné těsně kolem něj. Později by k němu těžká technika už měla komplikovaný přístup.

„Tlačíme na to, aby k vyčištění jezera došlo co nejdříve,“ potvrdil aktuálně Raszyk.

Karvinský obchvat by měl dopravu odklonit z Nádražní ulice od železnice už před vjezdem do centra města, povede nad jezerem u Lodiček, podél zámeckého parku a za darkovským mostem se napojí na stávající silnici vedoucí do Českého Těšína.