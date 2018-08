Nejsou stavební firmy, situace je kritická, zní z měst v kraji

„Měli jsme problém získat firmu, která by projekt uskutečnila. Stavební firmy mají spoustu zakázek, navíc se potýkají s nedostatkem lidí,“ vysvětlil starosta Stěbořic Roman Falhar. Rozhledna se měla otevřít v den 100. výročí vzniku republiky. Teď se termín dostavby posunul na konec listopadu.



Stěbořice sice zhotovitele na stavbu rozhledny nakonec našly a už vznikají její základy, zaplatí za ni ale více. Důvodem je rovněž současný stavební boom.

„Rozdíl ceny je dost velký, asi o milion. Projekt vznikal před rokem a půl a mezitím vzrostla cena práce i materiálu. S problémy najít zhotovitele se setkáváme u každé stavební zakázky. Jako malá obec máme drobnější věci, řádově statisícové, a ty pro firmy nejsou lákavé,“ přiblížil Falhar.

Obec i tak ale peníze dorovná ze svého rozpočtu.

Ani navýšení ceny nepomohlo

Obtížnému hledání stavebních firem však čelí i větší města, a to napříč celým krajem bez ohledu na výši zakázky. Například v Opavě se na neurčito odkládá stavba plaveckého bazénu. Ani do upraveného výběrového řízení, v němž město navýšilo cenu z 350 na 380 milionů korun, se nikdo nepřihlásil.



„Pro Opavu je to špatná zpráva. Odráží to bohužel situaci na stavebním trhu, kdy se celorepublikově nedaří pro řadu zakázek najít zhotovitele. Plán výstavby bazénu je v pořádku, projekt je připraven, takže by se měla zakázka vyhlásit znovu. Otázka je, s jakým časovým odstupem. Je pravděpodobné, že o tom bude rozhodovat již další vedení města,“ říká primátor Radim Křupala.

Krnov zase ani na třetí pokus nenašel firmu, která by dosud nevyužívanou plochu u Koncertní síně sv. Ducha proměnila v malé náměstíčko s historickými prvky. Radnice zakázku za 9 milionů musela zrušit a peníze zastupitelé přesunuli na opravu chodníků.

„Naše poptávka šla třikrát přes celostátní systém zadávání veřejných zakázek, navíc jsme cíleně oslovovali také firmy z Krnova. Zájem neměl nikdo,“ komentoval místostarosta města Michal Brunclík. Krnov bude znovu firmy poptávat na podzim. „Pak by se nám snad mohlo podařit najít zhotovitele, který by akci uskutečnil v příštím roce,“ doufá Brunclík.

Práce je dost, dáme přednost soukromníkům

Nový Jičín situaci označuje za kritickou. „Již v loňském roce jsme zaznamenali pokles zájmu dodavatelů o účast v zadávacích řízeních. Letos se ještě zhoršila,“ uvedla mluvčí radnice Marie Machková.



Město muselo kvůli nezájmu firem opakovat zadávací řízení na úpravy prostoru před Žerotínským zámkem, stavbu psího útulku v Bludovicích či opravy tělocvičny a fasády tamních škol.

V Karviné se těžko hledají nejen zhotovitelé staveb, ale také projektanti či technické dozory staveb.

„Pokud nemáme dojednané smlouvy dopředu, hledáme velmi složitě a je jedno, jestli jde o větší či menší zakázku. Firmy si stěžují, že není k dispozici stavební materiál nebo nemají volné pracovní kapacity, a to se odráží v cenách. Nedávno jsme zadávali zpracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti na tři domy na náměstí a byli jsme rádi za jedinou firmu, která se přihlásila,“ řekla vedoucí majetkového odboru karvinské radnice Helena Bogoczová.

Stavební firmy potvrzují nebývale velké množství zakázek. „Práce je dost a bereme raději práci od soukromníků. Zpracovávání nabídek do veřejných soutěží bez záruky, že zakázku dostaneme, se nevyplatí,“ potvrzuje Kamil Handlíř z jedné z ostravských stavebních firem.

Dodává, že důvodem jsou také rostoucí ceny a dostupnost některých materiálů. „Kamenivo meziročně neuvěřitelně podražilo a chybí, někdy se musí čekat i na beton. Také po zaměstnancích je velká poptávka.“