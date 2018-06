Ekonomická fakulta báňské školy se přesune z centra Ostravy do kampusu

Univerzita se rozhodovala mezi dvěma možnostmi: opravou stávající budovy a stěhováním. Definitivní volbu vysvětlil rektor Václav Snášel potřebou fakultu dále rozvíjet.

„Ekonomickou fakultu považuji za významnou součást univerzity a jako takovou ji chci trvale podporovat. Její další rozvoj vidím v co možná nejužší spolupráci s ostatními fakultami, jak při rozvoji nových studijních programů, tak i na poli vědy a výzkumu,“ uvedl.

Fakulta nové působiště najde v budově po přestavbě Těžkých laboratoří podél Studentské ulice. Hotový je návrh a první vizualizace, v počátcích je vznik projektu. Stěhování se plánuje na rok 2022.



Oprava by byla složitá

„U stávající budovy se oprava řešila přes deset let. Je to několik různě vysokých i širokých budov, jejichž průčelí je památkově chráněné. Nevyřešila by ani parkování a tři tisíce studentů a pedagogů bychom museli stěhovat do náhradních prostor,“ shrnula důvody stěhování mluvčí univerzity Petra Halíková.

Objekt na Sokolské třídě je jedním z nejstarších objektů školy v Ostravě. „Když se v roce 1945 rozhodlo o stěhování Vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy, přesunula se do této budovy,“ řekla Halíková.

Pro centrální obvod to není dobrá zpráva. „Přijdeme o početnou skupinu mladých lidí, kteří u nás studují, ale také bydlí a utvářejí život v centru. S ohledem na zkušenosti a stavebně-technické možnosti této památkově chráněné budovy nevíme, jaké jiné využití by mohla mít. Ideální je opět školské zařízení. Možná by ji mohla využít naše druhá vysoká škola, Ostravská univerzita,“ uvedla starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová.