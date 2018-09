Strážníci z Karviné „utekli“ do Kralup za lepším platem i klidnější službou

Ta jim nabídla podmínky, kterým se dá v Moravskoslezském kraji jen těžko konkurovat. Zhruba o třetinu vyšší plat, byt a práci v klidnější lokalitě a na lepším vzduchu.



Roman Neugebauer byl karvinským strážníkem dlouhých 25 let. S šéfem kralupské policie se znal z civilu. Když mu nabídl pozici svého zástupce, dlouho neváhal. „Dcera i manželka na Ostravsku měly astma. Když jsme jeli třeba jen na pár dní jinde, okamžitě se jejich stav zlepšil. To byl jeden z hlavních důvodů. Samozřejmě hrálo roli i lepší platové ohodnocení nebo to, že je tady při službě větší klid,“ naráží na vyšší míru kriminality v Karviné.

Rodina Romana Neugebauera prodala na Karvinsku dům a začala nový život v osmnáctitisícovém městě vzdáleném dvacet kilometrů od Prahy.

„My jsme si tady pořídili vlastní bydlení, ale ti mladší, kteří začínají, mohou být motivováni i tím, že jim tady Městská policie dá k dispozici byt. Mají tak start se vším všudy,“ řekl zkušený strážník. Když pak jednomu manželskému páru při návštěvě u něj doma o nové nabídce vyprávěl, přidali se k němu.

V Karviné nabízejí náborový příspěvek

Z Karviné prý odešel v dobrém. Koneckonců ředitel Městské policie Petr Bičej nevidí za odchodem několika svých zaměstnanců do Čech zásadní problém. „Nepostihlo nás to v nějakém masovém měřítku, že by od nás lidi odcházeli sloužit do jiných měst,“ říká.

Přesto, po nových strážnících do služby se aktuálně shání. „Chybí nám pět lidí,“ přiznává. Karvinští chtějí nové adepty motivovat náborovým příspěvkem. Ten stanovili na 75 tisíc korun.

„Pětadvacet tisíc dostanou po úspěšném absolvování zkoušek. Dalších 50 tisíc po podpisu smlouvy na neurčito, ale s podmínkou, že u nás odslouží alespoň tři roky. Pokud ne, musí pak poměrnou částku vrátit,“ vysvětlil Bičej.

Karvinský průměr má v Kralupech začátečník

Průměrný plat karvinského strážníka se v současnosti pohybuje na hranici 30 tisíc korun. Takové peníze dostává v Kralupech nad Vltavou podle tamního ředitele úplný elév v prvních měsících služby. „Jinak se u zkušených strážníků dostáváme k platu kolem 40 tisíc hrubého,“ podotýká Ladislav Voves.

Přesto, i kralupským chybí k zaplněnému stavu ještě šest lidí. „Ale s nedostatkem lidí bojuje řada měst,“ ví Voves.

„Přetahování“ dalších lidí z Karvinska ke službě v Čechách, není podle Neugebauera na místě. „Určitě se nesnažím nějak masírovat lidi, aby tady chodili. I z respektu ke svému bývalému zaměstnavateli, se kterým máme dobré vztahy. Na druhou stranu, když se někdo k takové změně sám odhodlá, nelze se tomu příliš divit,“ dodal.