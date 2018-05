Obnově Stříbrného jezera v Opavě stojí v cestě lávka

Ačkoliv je lávka dlouhodobě součástí projektu obnovy jezera, ministerstvo financí, které akci platí, nyní před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele žádá její vyčlenění.

„Ministerstvo financí rozporuje rozsah projektu. Ten zahrnuje samotnou revitalizaci zatopeného sádrovcového lomu, úpravu břehů, podchod a stezku k lávce přes řeku Opavu. Právě lávku ministerstvo chce z projektu vyčlenit. Požaduje, aby si ji město zaplatilo,“ řekl primátor Opavy Radim Křupala. Jde o první etapu revitalizace, na niž navážou další práce.

Lávka má spojovat Stříbrné jezero s Městskými sady a podle představitelů Opavy je pro celý projekt podstatná, protože propojí dvě rekreační místa v jeden celek. Právě její rekreační charakter je však pro stát důvodem, proč lávku nemůže postavit ze svých zdrojů. Peníze jdou totiž z programu ministerstva financí na sanaci dobývacích prostor.

„Lávka přes řeku přímo nesouvisí s revitalizační zakázkou, tedy s revitalizací bývalého sádrovcového dolu. Pro stavební objekty, které přímo nesouvisejí nebo jen okrajově souvisejí s revitalizační stavbou, je třeba hledat jiné zdroje financování,“ komentoval Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí.

U jezera má vzniknout cyklostezka i parkoviště

Náklady na celý projekt činí zhruba 100 milionů korun a jen lávka má stát 40 milionů. Vedení Opavy se teď musí rozhodnout, zda peníze sežene a ponechá v projektu architektonicky hodnotnější návrh, nebo se uskromní a najde levnější variantu. Ministerstvo začne hledat zhotovitele prací až poté.

„Předpokládáme zahájení zadávacího řízení po obdržení aktualizovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a po dopracování zadávací dokumentace,“ doplnil mluvčí Vojtěch s tím, že stát stále počítá s prvním pololetím letošního roku. Stavět by se tak mohlo od podzimu.

Revitalizaci zatopeného sádrovcového lomu, který je mezi Opavany vyhledávanou lokalitou, řeší Opava řadu let. Do přípravy projektové dokumentace šly z městské kasy statisíce. U jezera má do budoucna vzniknout například cyklostezka, brouzdaliště a atrakce pro děti, osvětlené chodníky i nové parkoviště, které s jezerem propojí podchod pod silnicí.