Pendolino zdemolované o kamion ve Studénce opět vozí cestující

V červenci 2015 vlak narazil ve více než stočtyřicetikilometrové rychlosti do polského kamionu, jehož řidič vjel na červenou na železniční přejezd a zůstal tam stát. Při srážce zemřeli tři lidé a desítky dalších se zranily.

Ocelové plechy svázané do balíků rozdrtily přední část pendolina, těžce zraněný strojvedoucí po nehodě přišel o obě nohy.

Oprava poškozené soupravy, při které musel být řídicí vůz vyroben z velké části znovu, stála přes dvě stě milionů korun. Po jarním návratu z italské továrny Alstom byl ve vlaku zrekonstruován interiér.

Modernizací, při které soupravy dostaly nová sedadla, vizuální informační systém, dětské kino, nové obložení stěn nebo nové toalety, prošla i ostatní pendolina. Náklady na výměnu interiéru jednoho vlaku se pohybují kolem 35 milionů korun.

Opravená souprava vyjela v 7:10 z pražského hlavního nádraží a po více než sedmihodinové jízdě by měla dorazit do Košic. Po krátké přestávce se pak vrátí do Prahy.

Jednotka bude podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského fungovat v provozu stejně jako ostatní pendolina. V příštích dnech se tak může objevovat na jiných spojích, především na hlavní části linky mezi Prahou a Ostravou, ale také na spojích Bohumín - Praha - Cheb/Františkovy Lázně.

Soupravy s maximální rychlostí 230 km/h jsou nejrychlejší vlaky v České republice. Na tuzemské železnici však mohou jezdit jen 160 km/h.

V tuzemsku byla pendolina poprvé uvedena do zkušebního provozu před Vánocemi 2004, od prosince 2005 jezdí pravidelně na trase Praha - Ostrava a dalších exponovaných tratích.

Tak pendolino vypadalo den po srážce s plně naloženým polským kamionem

VIDEO: Odstavené pendolino v depu ukazuje sílu nárazu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záběry na železniční nehodu ve Studénce v červenci 2015