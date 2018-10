Muž je obžalovaný z podříznutí přítelkyně, skok pod vlak přežil bez úhony

Osmatřicetiletý Mikulič vychodil jen šest tříd základní školy, pak pracoval, kde se dalo. Jak sám řekl, nejčastěji to bylo načerno na různých stavbách. Když žádný výdělek neměl, prodával své věci, které mu ještě zbývaly.

Stejné to bylo i před letošním březnem. Když mu však jeho přítelkyně oznámila, že s ním končí, podle obžaloby to mělo fatální následky.

Nejprve se společně v bytě v ulici Za nádražím zle pohádali. „Obžalovaný ženu nejprve uhodil a později, po půlnoci, vzal odlamovací nůž a šestkrát ji pořezal na tváři, krku a na hrudníku,“ uvedl státní zástupce David Bartoš.

Zejména rány na krku měly smrtící následky, protože nůž přeťal krkovici a průdušnici. Žena masivně krvácela a během chvíle zemřela.

Mikulič pak vyšel ven a šel podél hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou, která Suchdolem prochází. Jak řekl soudu, rozhodl se, že svůj život ukončí skokem pod vlak.

„Blížila se světla a já skočil. Ale nějak jsem podklouzl a dopadl mezi koleje. Ještě jsem viděl, jak vlak nade mnou projel. Posadil jsem se na pole a říkal si, jestli to nebyl sen, že přeci když někdo skočí pod vlak, tak to nepřežije. Ale nedaleko na přejezdu vlak stál,“ popisoval poté policistům.

Dříve již skočil z vysílače, zamotal se ale do drátů

Pak sám zavolal policii a řekl, že asi zabil svou přítelkyni.

U soudu už si tak jistý nebyl. Uvedl, že se mu zdál sen, jak ho přítelkyně prosí o tetování. Přes svého obhájce dokonce soudu poskytl obrázek onoho vjemu.

„Jen si pamatuji, že jsem měl ruce od krve a siluetu Darji, jak vstala. Asi jsem ji zabil, ale bylo to jako sen,“ líčil soudu.

Pak si prý umyl ruce a odešel. „Ještě jsem se byl podívat na Amálku, to je morče, jestli jsem mu neublížil,“ řekl.

Mikuličovi hrozí za vraždu deset až osmnáct let vězení, otázkou zůstávají závěry znaleckého posudku v oblasti psychiatrie. Podle informací iDNES nebylo zjištěno nic, co by obžalovaného z činu vyviňovalo, byť v minulosti už pobýval v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, a to po neúspěšném skoku z vysílače. Tehdy se tři metry nad zemí zamotal do drátů.