Provizorní vodovod propojil Píšť s Vřesinou. Obec hledá zdroje vody

17:37 , aktualizováno 17:37

Provizorní povrchový vodovod, který přivede vodu z centrálního řadu do Píště na Opavsku, je hotový. Obec nechala potrubí podél silnice do Vřesiny položit, protože hladina vody v jejím hlubinném vrtu dlouhodobě klesá. Do zimy vybuduje podzemní vodovodní potrubí a dál hledá i zásoby podzemní vody pro nový vrt.