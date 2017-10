Žena se za padesát tisíc korun provdala za cizince, hrozí jí rok vězení

Padesát tisíc na ruku za sňatek a příslib dalších peněz. To podle policistů přimělo čtyřiatřicetiletou ženu z Ostravska, aby se provdala za o deset let mladšího cizince. Muž usiloval o to, aby mohl legálně dlouhodobě pobývat v České republice.