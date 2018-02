Porce pro duchovno. Svatováclavský hudební festival nabídne sto koncertů

Svatováclavský hudební festival je největším mezinárodním festivalem duchovní hudby v Česku. Ačkoli hlavní části programu se skalní fanoušci dočkají až v září, do startu festivalové koncertní sezóny, která se chce letos mnohem více zaměřit na mladé posluchače a děti, zbývá jen šest dnů.

„Letošní jubilejní 15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu bude výjimečný v mnoha směrech. U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky totiž nabídne celkem 100 koncertů. V době konání festivalu od 4. do 28. září jich uvede rekordních 39 ve 23 městech a obcích Moravskoslezského kraje. Dalších 61 koncertů nabídneme v našem novém projektu Hudební výlety v průběhu celého roku,“ říká manažerka festivalu Karin Raszková.

Zazní to nejlepší z uplynulých ročníků

První koncert se uskuteční již v neděli 25. února v 16:00 hodin v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci, kde se představí americká houslistka Esther Yoo a brněnský orchestr Czech Virtuosi s dirigentem Jakubem Kleckerem.

Na festivalu vystoupí i slavná operní pěvkyně Magdalena Kožená.

„V programu letošního festivalu představíme to nejlepší, co zaznělo v uplynulých čtrnácti ročnících. Přivezeme do Česka hvězdy světového formátu. Naše pozvání přijali například fenomenální německá houslistka Isabelle Faust, operní pěvkyně Magdalena Kožená a geniální cembalista Mahan Esfahani. Vystoupí také původně neznámí mladí umělci, kteří na našem festivalu začínali, a nyní jsou těmi nejvyhledávanějšími interprety,“ uvedl ředitel festivalu Igor Františák.

Zatímco koncerty klasické a duchovní hudby zazní už tradičně v kostelích, festivalové Hudební výlety nabídnou jazz, swing a folklor také na zámcích či v technických památkách regionu.

Škola hrou i v kostele

Ostrava podpořila festival čtyřletým grantem, organizátoři dostanou každý rok 3,5 milionu korun. I proto se bude sedmnáct zásadních koncertů Svatováclavského hudebního festivalu konat v Ostravě. V nejstarším kostele na území krajského města budou probíhat také workshopy pro děti. Zkrátka ale nepřijdou ani děti mimo metropoli.

„V Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku, Jablunkově a možná i jinde pozveme na workshopy do kostelů školní třídy, ale i rodiče s dětmi ve věku od 6 do 10 let. Ukážeme jim hravou formou, že koncert v kostele může být zážitek. Pokusíme se o to, aby vnímaly hudbu ve výjimečném prostředí, ale také jim vysvětlíme základní pravidla, například, proč je nutné chodit na koncert nebo do divadla včas,“ líčí Raszková.

Dramaturgie festivalu nabídne sólové koncerty i netradiční akce, například promítání němého velkofilmu Svatý Václav z roku 1929 za doprovodu Janáčkovy filharmonie v kostele (festivalové webové stránky zde).