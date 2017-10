Tatra přejela nejvyšší překážku na světě. Z jedné i druhé strany

19:19 , aktualizováno 19:19

„Strašné,“ to bylo první, co vyslovil Libor Václavík, když vystoupil z Tatry 810 4x4, se kterou dokázal ve středu odpoledne přejet nejvyšší technickou překážku na světě v areálu Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava. Tímto výkonem se nesmazatelně zapsal do České knihy rekordů.