Řidičům Taxify hrozí za chybějící oprávnění velké pokuty i trestní stíhání

Většina řidičů Taxify netuší, že riskují postih ve formě pokut i trestního stíhání, ale i tak jsou rozpačití. „Nebýt bonusů, které nám teď firma dává, ale postupně omezuje, výdělky by byly malé. Na obživu to určitě není, jen na přivýdělek,“ říká jeden z řidičů.

Příslib výdělku až 400 korun za hodinu přiměl řadu lidí s vlastním autem k tomu, aby se zaregistrovali jako řidiči k firmě, která provozuje aplikaci Taxify.

„Stačí k tomu jen občanka, řidičský a technický průkaz. Nic jiného firma nechce. Bojím se, že to není úplně legální. Nikdo nám ale nic bližšího neřekl. A když jsem se na to písemně zeptal, odpověděli mi z firmy v tom smyslu, že se nemusím bát. Pár kontrol sice bylo, ale pokutu nikdo neplatil,“ svěřil se další řidič.

V Praze už jezdí pro zákazníky stovky řidičů, v Ostravě několik desítek: pár licencovaných taxikářů, jinak studenti, lidé po svém zaměstnání, ale i žena na mateřské či lidé bez práce. Všichni říkají, že potřebují peníze. Netuší přitom, že s výjimkou taxikářů mohou ztratit i víc než vydělat a dokonce skončit před soudem. To jim firma zatajuje.

Firma se postihů bát nemusí

Šéf české pobočky estonské Taxify Roman Sysel ví, že firma, která si bere 15 procent z ceny každé jízdy plus DPH, se postihů bát nemusí. „Aplikace funguje legálně,“ říká. Na otázku, co hrozí řidičům, s nimiž má firma smluvní vztah, ale konkrétně neodpovídá.

Přiznává sice, že přeprava osob využívající nové technologie zatím v české legislativě chybí. Ale tvrdí, že všichni řidiči musí sami vědět, jaké podmínky musí splňovat. Je to tedy jejich věc.

„Taxify funguje už ve více než dvacítce měst v řadě států a zpočátku s takovou službou legislativa nikde nepočítala. My se snažíme situaci měnit a postupně se to daří. Nový zákon už má například Estonsko. Také u nás jednáme se zástupci ministerstev a do vlády by měl jít už brzy návrh zákona, který tento typ služeb legislativě ukotví. Vydělají na tom všichni: řidiči, zákazníci i stát. Taxikáři sice účtují zákazníkům vysoké ceny, ale neodvádějí skoro žádné daně. S novou legislativou Estonci vybrali od řidičů šestkrát víc peněz,“ tvrdí Sysel.

Úředníci budou řidiče kontrolovat

Fakta jsou ale jasná. Dokud se česká legislativa nezmění, řidiči osobní přepravy bez licence či živnosti podnikají nezákonně. „Pokud živnostenský úřad prokáže, že osoba vykonává koncesovanou živnost neoprávněně, může jí uložit pokutu až do výše jednoho milionu. Pokud podniká ve větším rozsahu, může se jednat o trestný čin, který budou řešit orgány činné v trestním řízení,“ říká mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Nižší pokuty, ale také v řádech desítek až stovek tisíc korun, hrozí za porušení silničního zákona a také městské vyhlášky, která stanovuje místní podmínky pro provoz taxislužby, především povinné zkoušky z místopisu.

„Než bude platit nový zákon, je tu přechodné období. Každé město se k tomu staví jinak. Nechceme se samosprávami bojovat, ale spolupracovat,“ říká Sysel, který se ve středu setkal i s ostravským radním pro dopravu Lukášem Semerákem.

„Nechci novou službu rovnou zabít třeba tím, že bych podobně jako v Brně požádal soud o její zákaz. Budu rád, když přispěje ke zvýšení kvality taxislužeb a snížení cen,“ říká Semerák. „Ale současně je nutné dodržovat platné zákony. Dohodli jsme se proto se zástupci Taxify, že s námi budou spolupracovat a společně se zaměříme na eliminaci těch řidičů, kteří nemají ani taxikářskou licenci, ani živnostenské oprávnění,“ dodal radní.

V podstatě tím dal najevo, že dopravní i živnostenský úřad bude řidiče kontrolovat. Kdy a jak, úředníci z pochopitelných důvodů prozradit nechtějí.