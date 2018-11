Karvinské lázně plánují termály za stamiliony. Doufají v příliv turistů

Thermepark, jak by se měla nová atrakce v blízkosti rehabilitačního sanatoria v Karviné-Hranicích jmenovat, by měl sloužit široké veřejnosti a v létě by jej v jednu chvíli mohlo využívat až tisíc lidí, mimo sezonu šest stovek návštěvníků

„Karviná má ideální podmínky pro takovýto projekt a zaslouží si ho, Lázně Darkov mají zase potřebné know-how a zázemí k provozování velkého termálního parku, spojení proto dává smysl,“ uvedla generální ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi.



Přesto nad obřím projektem ještě visí několik otazníků. Například není jasné, z kolika zdrojů a v jakém poměru bude stavba financována. „Část z nákladů pokryjí Lázně Darkov z vlastních zdrojů, část by měla přitéct z evropských fondů, na část si vezmou lázně úvěr. V neposlední řadě by měl pomoct i příspěvek Moravskoslezského kraje a města Karviná,“ uvedl mluvčí lázní Miroslav Slaný.

Jenže například na úředníky Moravskoslezského kraje se zatím zástupci společnosti v této věci neobrátili. „Kraj tedy žádnou podporu na jeho výstavbu zatím přislíbit ani nemohl,“ uvedla krajská mluvčí Nikola Birklenová. Mluvčí lázní upřesnil, že s krajem se teprve společnost chystá jednat.

Jasné v tuto chvíli není ani to, kdy by se mělo začít stavět. „Záležet bude právě na vyřešení financování a na vydání stavebního povolení,“ podotkl Slaný.

S plány lázní už byli oproti krajským úředníkům seznámeni zástupci karvinské radnice.

„Potenciál projektu se nám moc líbí. Jednak by se zvýšil turistický ruch, a současně by lázně doplnily stávající nabídku letního koupaliště a krytého bazénu, který se chystáme rekonstruovat. Lázně Darkov mohou počítat s naší podporou a propagací,“ uvedl náměstek primátora Lukáš Raszyk.

Lákadlo pro Čechy i Poláky

Termály by mohly do Karviné přitáhnout nejen tuzemskou klientelu, ale i návštěvníky z polského příhraničí, kteří to mají do Karviné pár minut autem.

Turisty by mohla lákat vyhlášená jodobromová voda z termálního minerálního pramene, jíž budou naplněny některé z bazénů.

„Jodobromová voda, nazývaná solanka, má vysoký obsah jodu, který je vyšší i než v přímořských oblastech. Koupele v této vodě jsou v současnosti v Lázních Darkov součástí takzvané balneorehabilitace,“ dodal Slaný.