Frýdlant nad Ostravicí a Jablunkov chtějí postavit dopravní terminály

„Vyřizujeme s Českými drahami i se Správou železniční dopravní cesty odkup pozemků. Terminál by vyřešil prostor od nově upravené křižovatky u kolejí až po celou Poštovní ulici. Na ploše by vzniklo pět míst pro autobusy, osmaosmdesát parkovacích míst, dvě nabíjecí stanice pro elektromobily, zelená a wifi zóna. Je to prostor, který návštěvníci města uvidí hned, když vystoupí z vlaku,“ sdělila starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová.

Součástí návrhu je vybudování chodníků včetně osvětlení s možností kamerového systému.

Jablunkov stavbu terminálu, jenž měl být podle původních plánů hotový už letos, posunul.

„Když jsme se poprvé ucházeli o dotaci, nesplňovali jsme počet přepravených cestujících, protože u autobusového nádraží nemáme vlakovou stanici. Pak se podmínky v dotačních titulech upravily,“ vysvětlil starosta Jablunkova Jiří Hamrozi.

Na novém stanovišti, které leží téměř při vjezdu do města, by cestující i řidiči autobusů našli zázemí pod prstencovým zastřešením.

„Jednotlivé zastávky jsou v kruhovém objezdu, uvnitř kterého bude oáza k odpočinku a prostor pro čekání,“ uvedl Marek Wojnar z architektonického ateliéru.



Novou jednopodlažní budovu tvoří samostatné buňky, v nichž vznikne čekárna, zázemí pro řidiče a toalety. Okolo ní zůstane pět stanovišť, tedy polovina ze současného počtu a jedno primárně určené jako výstupní.

„Počítáme i s parkovištěm osobních aut a bezbariérovostí,“ sdělil Hamrozi.

Výše odhadované investice na terminál ve Frýdlantu nad Ostravicí činí 30 milionů korun a v Jablunkově 54 milionů korun.

V obou případech radní doufají, že uspějí se žádostmi o evropské dotace, které by pokryly 90 procent nákladů, a budou moci už příští rok na projektech pracovat.