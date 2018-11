Povolební jednání? Už jsem nebyl politicky naivní, říká primátor Ostravy

Čekal jste, že se definitivní koalice zrodí až měsíc po volbách?

Tak doufal jsem v rychlejší proces, ale na druhé straně už přece jen nejsem tak naivní jako před čtyřmi lety a věděl jsem, že jednání mohou být složitá.

Ale vaše postavení bylo dominantní, žádná patová situace několika rovnocenných stran...

Aby to bylo zcela v klidu, tak bychom museli mít přes padesát procent. Navíc byly podány žaloby na neplatnost voleb, takže stejně by to rychleji nešlo. A vím už, že dokud není koaliční smlouva podepsaná a neproběhne ustavující zastupitelstvo, tak není nic jistého.

S lidovci jste byli domluvení hned. Pokud se KDU-ČSL dostala do ostravského zastupitelstva, tak nikdy nebyla v opozici...

Nepřísluší mi hodnotit, co bylo přede mnou. Ale lidovci jsou pro mě čitelní, vždy dodrželi slovo a v koalici jsou stabilním prvkem.

Dlouho se zdálo, že koalice bude pokračovat v původní sestavě ANO, KDU-ČSL, Ostravak a ODS. Co se stalo, že jednání zkrachovala?

Domnívám se, že kolegové z hnutí Ostravak jednání překombinovali. Na magistrátu jsme byli domluvení, dokonce existovala varianta, že získají tři místa v radě, což kvitovali s uspokojením. Ale pak prohlásili, že nastává čas na jednání o koalici na radnici v Moravské Ostravě. A nastala dvoutýdenní fáze, kdy se řešil jen centrální obvod. A tam asi získali pocit, že v navrhovaných koalicích jsou všichni proti nim. Rozehráli několik partií najednou, až ztratili koaliční potenciál a ve finále i naši důvěru.

Pak jste uzavřeli koalici s lidovci a Piráty... Kdy jste s Piráty začal jednat o vstupu do koalice?



Nedlouho po volbách jsem byl na realitním veletrhu v Mnichově, kam přišla zpráva o výsledku koaličního jednání v Brně (hnutí ANO tam jako vítěz voleb skončilo v opozici – pozn. red.). Já si ještě říkal, že možná bychom mohli Brnu přes Piráty pomoci a dění ovlivnit. Proto jsme se tehdy začali s Piráty intenzivněji bavit a přitom zjistili, že na řadu věcí máme stejné nebo podobné názory. Proto jsem Piráty zařadil jako variantu, kdyby někdo z už takřka domluvené čtyřkoalice vypadl. Poučen rokem 2014 už jsem se nespoléhal na jedinou variantu.

Není mi ani jasné, proč jste pak ještě obvolával Ostravaka a ODS, jestli s vámi půjdou do koalice. To se vedení magistrátu domlouvá po telefonu?

Nevím, kolik toho říkat ze zákulisí jednání, ale dobře. Ve středu o půl osmé večer jsem odcházel z radnice po jednání s lídry Ostravaka, že na druhý den podepíšeme koalici s lidovci, Piráty a Ostravakem. Jenže ve čtvrtek jsme v hotelu Best čekali, smlouvy připravené k podepsání... a zástupci Ostravaka nikde. Tak jsem volal jejich lídrovi a on mi sdělil, že podpis v tomto formátu není možný.

Opravdu hnutí Ostravak vědělo už den předem o koalici s Piráty a bez ODS?

Ano, s tím jsme se ve středu rozešli...

A proč jste pak volal ODS?

Už kolovaly informace o nově uzavřeném dvojbloku Ostravak a ODS, tak jsem si to chtěl ověřit, zda je tomu tak, což se potvrdilo. Pak Ostravak porušil na Moravské Ostravě i tento dvojblok, proto ODS přijala nabídku na doplnění magistrátní koalice.

Došlo i k přesunům resortů náměstků. Vy máte dopravu, radní Nytra z ODS bezpečnost, jeho kolega Štěpánek měl vždy sport, nyní najednou finance...

ODS požadovala zúročení svého lepšího volebního výsledku v tom, že chtěla dva radní a ekonomický resort. Já nechtěl připustit kumulaci dvou uvolněných funkcí, takže pan Nytra, pakliže by se nevzdal senátorského mandátu, nepřipadal jako náměstek v úvahu. Chceme využít jeho zkušeností z oblasti bezpečnosti v pozici neuvolněného radního. Já ale zůstávám vrchním velitelem městské policie i šéfem bezpečnostní rady města.

Nebudete mít s dopravou až přespříliš resortů?

Nudit se rozhodně nebudu. O dopravu měli zájem i Piráti v osobě pana Witosze, ale ten se stal mezitím místostarostou pro dopravu v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Současně dopravu považuji za velmi důležitou a pan Semerák z hnutí Ostravak tam uplynulé roky odvedl dobrou práci. Neangažuji se nikde jinde než v Ostravě, tak to prostě musím zvládnout. Musím ještě lépe hospodařit s časem a možná omezit ceremoniální povinnosti. Na stříhání pásek jsem ale nikdy moc nebyl.

Kdy nová koalice vydá programové prohlášení?

Nemáme žádný termín. Nyní jsme ve finále přípravy rozpočtu na příští rok, i tam se projeví naše priority. Určitě chci programové prohlášení i s konkrétními stavbami, ale jestli to bude za měsíc nebo dva, to není podstatné. Určitě však chceme zrychlit investiční výstavbu a zaměřit se více na veřejný prostor, urbanismus a architekturu.

Jaké stavby tedy za čtyři roky budou hotové?

Tak například koncertní hala by už měla být ve fázi vysoké rozpracovanosti, hotová bude rekonstrukce městských jatek, před městskou nemocnicí bude stát parkovací dům, rekonstruovat se budou tamní objekty, stavět by se mělo centrum operačních sálů. Hotova bude i fotbalová akademie na Bazalech, budeme se spolupodílet na stavbách Ostravské univerzity na Černé louce nebo na vědecké knihovně, takzvané Černé kostce.

Souhlasíte s názory, že po letošních volbách se z Macury stal politik?

Tak na politice nejsem závislý, nechci se jí dlouhodobě věnovat a nechci přemýšlet jako tradiční politik. Ale jestli to znamená, že jsem již poučený, abych se nespoléhal na něčí podání ruky a slovo, přičemž mám více variant řešení problému, tak ano, pak jsem politikem.