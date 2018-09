Původní pokuta byla likvidační, říká muž, kterému našli v kamionu běžence

Budete se ještě odvolávat, nebo tuto pokutu už zaplatíte?

Zaplatím. Co jsem za ty dva roky zjistil, tak v Anglii nemají moc rádi ty, kteří se moc odvolávají. A těch 602 liber se už nějak dá přežít. Ta původní suma byla likvidační. Mám ženu na mateřské dovolené, dvě děti, 250 tisíc korun je můj skoro celoroční plat.

Jak vám bylo, když běžence ve vašem kamionu odhalili?

Vůbec jsem to nečekal. Až zpětně jsem si vybavoval, kdy mohli naskočit. Jediné, co mě napadlo, byla čerpací stanice asi 60 kilometrů od Calais, kde jsem natankoval, a když jsem si šel pro lístek, tak jsem asi na 30 vteřin ztratil zadní dveře od návěsu z očí.

Co následovalo poté, co běžence odhalili?

Je odvezli a pustili, já musel na výslech. Neumím anglicky, po telefonu mi to tlumočila nějaká paní, která mluvila česky trochu divně. Pak mi dali podepsat nějaké lejstro a vypakovali mě z přístavu.

Udělal byste dnes něco jinak?

Rozhodně bych nic nepodepisoval. Ne bez řádného překladu a bez tlumočníka. Taky bych si ofotil všechny dokumenty, které jsem jim odevzdal, u jednoho totiž později tvrdili, že jsem si jej vyplnil zpětně. A taky bych důrazněji trval na použití celního lanka.

To jste neměl?

Ne. Firma, které patřil návěs, jej nechtěla, já si jej ze svého platit nemůžu dovolit. Měl jsem sice dveře zajištěné vlastním visacím zámkem, ale ten se nepočítá tak jako celní lanko.

Ale visací zámek přece vydrží více než celní lanko.

To je pravda, zatímco zámek je kus železa, lanko je jen drátek a plomba, která prakticky nic neudrží. Ale předpisy to tak chtějí. Je to paradoxní, ale je to tak. Kdybych tam měl celní lanko, a to bylo přestřižené, tak by vše bylo v pořádku, byl bych z obliga. Protože tam byl zámek, přestože podstatně odolnější, nastal problém.

Kdy jste zjistil, že je něco špatně?

Když přišla v přístavu kontrola a řekla, že chtějí vidět náklad. Vzal jsem klíče od zámku a šel s nimi dozadu. Když jsem přišel ke dveřím, viděl jsem, že je kladka ustřihnutá a na dveřích jsou ještě rýhy od pákových nůžek. Otevřeli jsme dveře a tam bylo těch čtrnáct lidí.

Dostal jste pokutu. V přepočtu okolo 250 tisíc korun.

Dostal. A to by byla likvidační částka. Naštěstí si moje manželka sedla k počítači a všude, kde se dalo, hledala, jak z toho ven. Bez ní by to tak dobře určitě nedopadlo. A bez jejích kamarádek, které jen za pěkné poděkování, zcela zdarma, překládaly do angličtiny, pomáhaly, jak se dalo. A pak mi pomohl europoslanec Zdechovský a hlavně jeho asistentka. Jejich pomoc byla asi rozhodující.