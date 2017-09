Fanda sbírá meteority, doma má vzorky z Marsu i z Merkuru

Odmala ho fascinují přírodní vědy mineralogie, chemie, paleontologie, geologie a meteorologie. Třiačtyřicetiletý Tomáš Vrubel, který žije ve frýdecko-místecké městské části Lískovec, se časem dostal tak daleko, že dnes sbírá meteority a chemické vzorky periodické tabulky.

Doma má i radioaktivní prvky, jako je uran nebo thorium, a také meteority z Marsu, Měsíce nebo Merkuru. „Ještě před několika lety se některé prvky nebo meteority daly sehnat jen těžko a mohli jsme si o nich nechat jenom zdát. Ovšem díky internetu jsou dnes takové možnosti, že se dá pořídit prakticky všechno,“ uvedl Tomáš Vrubel.

„Vzhledem k tomu, že nálezů v poslední době přibývá, jsou i cenově daleko dostupnější, než tomu bylo dříve. Navíc sběratelů po celém světě je poměrně hodně, takže pro prodejce je lepší jít s cenou dolů a jednotlivé vzorky prodat, než aby se jim nahromadily,“ řekl.

Frýdecko-místecký rodák nakupuje meteority i chemické prvky na zahraničním serveru eBay, který je obdobou českého Aukra.

„Pokud jde o jejich dostupnost, v ničem není problém, akorát teď mi nedorazil draslík z Číny, tak asi budu muset napsat, ať mi pošle nový vzorek, protože ten první se asi nejspíš někde ztratil,“ popsal sběratel.

„Někdy je to o tom, jestli prodejce dodávku má, nebo ne. Pokud ne, člověk si chvíli počká a zase je nabídnutá k prodeji. Není problém sehnat thalium, platinu či zlato,“ naznačil.

Ze zámoří mu radioaktivní prvky nepošlou. Kvůli předpisům EU

Problémy jsou jedině s uranem a thoriem, které patří mezi radioaktivní prvky a nemohou se dovážet nikam do zemí Evropské unie.

„Pokud to má prodejce v USA, tak vám to neprodá, protože ví, že by to na celnici narazilo. Pokud si to ale objednáte z Londýna, tak vám to pošlou, ale už to dlouho nebude kvůli brexitu. I odtud to pak bude problém,“ upozornil Vrubel.

Hodně špatně dostupný prvek je také plutonium, protože je to štěpný materiál. „Teoreticky se dá získat z Ruska z detektoru kouře, kde se používá. Ovšem je problém, že cokoli, co přichází z Ruska do EU, prochází ještě přísnější kontrolou,“ poznamenal sběratel.

„Pokud by to vykazovalo nějaké anomálie, radioaktivitu, tak to stopnou a nedostane se to sem. Plutonium je tak pro mě nedostupné, ale mám ho ve formě trinitritu. Když to řeknu zkráceně, tak pochází z prvního pokusného jaderného výbuchu v USA v roce 1945.“

Radioaktivní prvky nejsou nebezpečné, takže Vrublovy návštěvy nebo sousedé se nemusí bát. „Je to spíše o byrokracii a předpisech EU. Když je možné prvky poslat z Londýna do Česka, proč by to nemohlo jít z Washingtonu? Radioaktivní jsou pořád stejně,“ podotkl.

„Dávky záření naměříte jen těsně u vzorku. Když jste v půlmetrové vzdálenosti, nenaměříte nic. Jedná se o zanedbatelné hodnoty. Musel bych stát neustále u toho, abych dostal nějakou dávku, která by mě nějak ovlivnila. Více člověk dostane například na rentgenu u zubaře,“ ubezpečil.

Zajímá se také o meteorologii. Momentálně fotí mraky

Momentálně se Vrubel soustředí na meteorologii. Proto fotí mraky a pozoruje je, aby zjistil, jaké vztahy mezi jednotlivými mraky fungují.

„Dříve jsem však i dvakrát týdně chodil hledat pazourky a švédskou žulu do Frýdeckého lesa. Je tady totiž glaciální eratika. Jedná se o horniny nahrnuté ledovcem. Tady končil, protože tady na něj bylo teplé klima. Co do něj spadlo shora nebo co tady nahrnul, to tady složil,“ přiblížil Vrubel.

„To všechno se dá najít v potoce Počárka. Dokonce jsem tam našel chondrit, což je meteorit, který jsem hledal tak, jako hledají meteority na Antarktidě na úpatí ledovce.“

Tomáš Vrubel své nálezy z Frýdeckého lesa ukazoval zájemcům i v místním Muzeu Beskyd, ovšem příliš s nimi nepochodil. „Nemělo to úspěch, protože jim to nezapadá do jejich historického rámce regionu. Vím, že existuje mnoho věcí, na které se někde práší, protože nezapadají do historického rámce,“ pokrčil rameny.

Těžkou hlavu si z toho ale nedělá. „Nikomu se s tím nevnucuju. Pokud je ale někdo zvědavý a zajímá ho to, tak si ke mně najde cestu. Měl jsem tady už i zájemce až z Českých Budějovic, který si některé mé nálezy fotil.“

Na téma meteoritů už ale měl dvě přednášky. „To když jsem ještě pracoval v hotelu a domluvil mi to tehdejší šéf přes jednu vedoucí, která se o toto téma také zajímala. Udělal jsem tak přednášky v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Jinak ale nemám potřebu se s tím někde veřejně prezentovat,“ uzavřel.