Muži se topili v rozvodněné Ostravici. Pro jednoho se vrhl policista

Jednatřicetiletého muže neodradily od koupání několikadenní deště ani pohled na rozvodněnou řeku. Silný proud vody mu nedovolil vrátit se na břeh. Zachytil se tak alespoň o kus plovoucího dřeva. Voda strhla i o čtrnáct let staršího muže, který se mu vydal na pomoc. Toho unášel rozvodněný tok stovky metrů po proudu.

Tonoucí zachránil až příjezd ostravských policistů. Mladšího, který se stále držel dřeva, vytáhli na břeh pomocí takzvaného házecího pytlíku. Měl jen drobné oděrky a odmítl transport do nemocnice.

Mnohem hůře na tom byl starší z dvojice, který se topil zhruba 1 700 metrů od splavu. „Do rozvodněné řeky pro něj vběhl policista. Tělo tonoucího zachytil a snažil se jej dostat ke břehu. Byl však několikrát stržen proudem,“ popisuje dramatickou situaci policejní mluvčí Gabriela Pokorná.



Záchranou akci komplikovala kalná voda, která statečnému policistovi sahala nad hrudník, i kluzké kameny. Policistům se i pomocí házecího pytlíku podařilo muže nakonec dostat na břeh.

„Při vytažení nejevil pětačtyřicetiletý muž žádné známky života. Poskytování první pomoci zahájili dobrovolní hasiči z Vratimova, pak se připojil tým záchranářů,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Záchranáři muže třicet minut oživovali. Resuscitaci museli kvůli opětovnému selhání srdce opakovat. Nakonec se jim podařilo obnovit pravidelný srdeční rytmus „Záchranáři v kritickém stavu muže transportovali na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Hasiči: Koupejte se jen tam, kde to dobře znáte

Šéf krajské policie hodlá své podřízené ocenit. „Velmi si vážím zákroku těchto policistů, kteří prokázali nejen odvahu, ale i schopnost rychlé reakce. Samozřejmě nezůstane jen u tohoto poděkování,“ uvedl Tomáš Kužel.

Hasiči nabádají lidi k opatrnosti při koupání v neprověřených nádržích, jezerech, rybnících a řekách. „A to nejen v souvislosti s náhlými změnami počasí. Měli by se koupat jen tam, kde to dobře znají, mít dostatek sil na plavání, nebýt pod vlivem alkoholu a nelézt do vody osamoceně,“ dodal Kůdela.