Ostrava schválila, že se stavba tramvajové trati obejde bez souhlasu obvodů

Další kolo boje o to, zda trať stavět, ve středu vyvrcholilo na jednání zastupitelů města. Měli rozhodnout, zda plánovanou stavbu prohlásí projektem zvláštního významu. Takové stavby může magistrát stavět i přes nesouhlas obvodů, účastníkem územního řízení je totiž jen rada města.

Proti takovému rozhodnutí i samotné trati se postavili opoziční zastupitelé z řad KSČM.

„Jde o zbytečné plýtvání veřejnými prostředky,“ uvedl například Martin Juroška. Podle něj nová trať nezlepší dopravu ani životní prostředí v Porubě. Vedení města navíc vytkl, že zastupitelům dodnes neposkytlo slibované informace o projektu.

Na názor obvodů se budeme nadále ptát, řekl primátor

Primátor oponoval, že město pořádalo pro zastupitele pracovní seminář. Posléze se omluvil za omyl. Ukázalo se, že na magistrátu se sice konala zmíněná akce, ale jen pro zastupitele Poruby a Pustkovce.

Zastupitelům obvodů vedení města znovu představilo projekt minulý týden. A požádalo o jejich názor. Zastupitelé Pustkovce, kteří dříve stavbu opakovaně odmítali, tentokrát po bouřlivé diskusi materiál stáhli. A názorově rozpolcení zastupitelé Poruby sice o trati hlasovali, ale nepřijali žádné stanovisko.

„A to je jeden z důvodů, proč chceme, aby stavba tramvajové tratě za 700 milionů korun byla zařazena mezi významné projekty města. My se samozřejmě obvodů na jejich názor budeme ptát, ale co bychom dělali, kdyby se ani později nevyjádřili,“ argumentuje primátor Tomáš Macura.

Na jednání protestovali odpůrci trati

Proti stavbě tramvajové trati i jejímu zařazení mezi projekty zvláštního významu ve středu opět protestovali i někteří obyvatelé města.

Markéta Vysloužilová, spoluautorka petice proti stavbě, kterou podepsaly přes čtyři tisíce lidí, obvinila vedení města, že zastupitelům neříká vše a trať prosazuje silou. Prosila zastupitele, aby nezařazovali trať mezi strategické projekty a zastavili jeho další přípravu, která už stála přes 15 milionů korun.

„Není to o strategii a přínosech, ale pouze o ambicích. Dnes nebudete hlasovat pouze o zařazení jedné akce, ale i o důvěře ve vás. O tom, zda občané mají věřit veřejnému slibu primátora města, že když se stavbou nebudou souhlasit obvodní zastupitelstva, tak investice nebude. Ani jeden obvod souhlas nedal. Je čas splnit slib,“ apelovala Vysloužilová na zastupitele města.

S výjimkou komunistů, kteří hlasovali proti, a několika jednotlivců, kteří nehlasovali, ale návrh prošel.

„Tím jsme ještě neschválili stavbu. O té budeme hlasovat až po dokončení studie vlivu na životní prostředí, kde se k tomu vyjádří řada institucí,“ upozornil primátor. Podle něj se může stát, že město pak svůj postoj ke stavbě přehodnotí.

Odpůrci věří, že stavbě zabrání. Mladí lidé z Poruby ale v pondělí na veřejné debatě nahlas řekli, že trať chtějí.

„Bydlím kousek od Duhy, kam se stěhují mladí. Chceme lepší spojení s Hlavní třídou, která ožila. Tramvaj by vyřešila i rychlý dojezd do nemocnice,“ líčí místní muž.