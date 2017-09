V Ostravě už vědí, kudy má vést tramvajová trať. Protesty pokračují

„Neřídíme se protesty domkařů, protože třeba lidé z paneláků tam tramvaj chtějí. Nechali jsme zpracovat dopravní model, ze kterého plyne, že kapacitně stačí varianta B, tedy po ulici 17. listopadu. Proto ji upřednostníme a dál budeme pokračovat jen v projektové přípravě jediné z původně čtyř navrhovaných variant,“ sdělil ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák.



Trať v ulici B. Nikodema už nepřichází v úvahu. Město preferuje trasu, která se napojí na současnou trať u Slovanu. Dosud vedou koleje jen doleva. Po nových kolejích by tramvaj odbočila na ulici 17. listopadu doprava, dojela k Duze a pokračovala po Průběžné ulici až ke Globusu. Trať má být dlouhá 2,8 kilometru. Má mít šest zastávek. Cena se bude pohybovat pod miliardou.

„Výhodou této trasy bude rychlý ekologický přesun části obyvatel Poruby i Pustkovce k univerzitě, k nemocnici nebo na koupaliště. Další dopravu uvnitř sedmého a osmého obvodu vyřeší menší autobusy na plyn či elektrobusy,“ líčí Semerák.

Nová trať podle něj navíc umožní zrušit porubskou tramvajovou vozovnu a přemístit ji na pozemky za Globus. „Obvod už delší dobu žádá přemístění vozovny, ale není kam. Výstavba nové trati by takovou možnost přinesla. Většina pozemků za Globusem přitom patří městu, kraji nebo státu,“ uvedl radní.

Protesty budou pokračovat

Plánovaná stavba tratě ale budí od počátku silné emoce. Proti příznivcům stojí silná skupina odpůrců. Ti sepsali argumenty v protestní petici a zveřejňují je i na facebookovém profilu „NE nové tramvajové trati v Porubě“.

Tam se také krátce po oznámení Semeráka objevila podobná reakce, jakou spoluautorka protestní petice Markéta Vysloužilová tlumočila redakci MF DNES.

„Od začátku jsme upozorňovali na to, že tramvajová trať v ulici B. Nikodema je nereálná, mimo jiné proto, že je v rozporu s platným územním plánem. Tím, že město od ní upouští, se pro nás nic nemění. Petice chrání tři ulice: B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžnou. Proto budeme v našem protitramvajovém protestu pokračovat tak dlouho, dokud nedocílíme zrušení celého projektu. Chceme, ať se nestaví žádná trať,“ tvrdí Vysloužilová.

Podotkla, že město nezpracovalo na projekt stavby tramvajové tratě investiční záměr a ani nynější preferovaná trasa tak neprošla odbornou oponenturou.

„Neexistuje dokument, který by řekl, zda je projektovaný záměr dobrý, či špatný. A proč vlastně draze stavět a udržovat náročnou trať s kolejemi a trolejemi? Věříme, že levnější ekologickou dopravou budoucnosti jsou elektrobusy,“ dodala Vysloužilová.

V Porubě žádají přemístění vozovny

Zastupitelé Pustkovce opakovaně vyjádřili nesouhlas se stavbou tratě. Poruba se k záměru ještě závazně nevyjádřila. „Čekáme na dokumentaci pro územní rozhodnutí, která ukáže, kudy by tramvaj mohla vést. Předpokládáme, že až město bude mít dokumentaci k dispozici, předloží ji veřejnosti,“ uvedl mluvčí Poruby Martin Otipka.

Potvrdil ale, že radnice už několik let žádá vymístění vozovny, která leží v centru obvodu. „Je to strategická lokalita pro další rozvoj obvodu i města. Zatím však nemáme žádné aktuální informace, jak to chce magistrát řešit,“ dodal.

Semerák tvrdí, že jinde než u Globusu není v Porubě pro vozovnu místo. „Zda tam povede trať, to rozhodneme v prvním čtvrtletí roku 2018. Letos v říjnu či listopadu seznámíme zastupitele Poruby i Pustkovce se všemi podklady. Budou se k nim moci vyjádřit,“ řekl radní.