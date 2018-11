Tramvajovou trať ke Globusu si přeje půlka Ostravanů, zjistil průzkum

„Trať vyvolává kontroverzní reakce, proto jsme chtěli znát reprezentativní názor veřejnosti a objednali si průzkum veřejného mínění. Výsledek mě mile překvapil. Ukázalo se, že projekt je ve veřejném zájmu. Pro je totiž polovina Ostravanů. Proti jen 34 procent a dalších 16 procent neví. Budu se snažit zlepšit informovanost a získat další podporovatele projektu, zejména mezi těmi nerozhodnutými,“ řekl primátor města Tomáš Macura (ANO).

Společnost STEM/MARK oslovila v září a říjnu 1 516 Ostravanů ve věku od 18 do 75 let, z toho 49 procent z Poruby a 11 procent z Pustkovce.

Členka petičního výboru proti trati Markéta Vysloužilová ale míní, že průzkum veřejného mínění za peníze s sebou vždy nese riziko manipulace.

„Zdůrazňujeme, že je to spíš marketingová záležitost, která nenahrazuje referendum či usnesení zastupitelstev obvodů,“ uvedla.

Podle náměstkyně primátora pro investice Zuzany Bajgarové (ANO) si město dodatečně objednalo také řadu odborných průzkumů, které řeší vliv stavby na životní prostředí (tzv. EIA), například klimatologický či dendrologický. „Jejich výsledky budeme mít na konci listopadu. A EIA by měla být hotová v březnu,“ řekla.

Připomněla, že město má šanci zaplatit až 85 procent nákladů na stavbu tratě z evropských dotací. „Žádost ale musíme podat nejpozději příští rok. Stavbu bychom měli zahájit v roce 2020 a ukončit v roce 2022,“ upřesnila Bajgarová.

Ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys by výstavbu moderní tratě přivítal. „Tramvaj je ekologická, nezvyšuje prašnost na rozdíl od autobusů, v lokalitě by výrazně snížila hluk proti stávající dopravě a porubským obyvatelům by urychlila spojení do centra města,“ argumentuje Morys.

Komunisté projekt nepodpoří

Řada Ostravanů naopak tvrdí, že projekt je neekologický a v současnosti zbytečný. Podle Vysloužilové město dodalo úředníkům pro EIA podklady plné polopravd až lží.

Zastupitelé Pustkovce jsou dlouhodobě proti stavbě, v Porubě jsou rozpolcení a podobné je to i v zastupitelstvu města.

„V lednu předložíme zastupitelům města komplexní informace o trati a požádáme je o hlasování, abychom měli mandát pro pokračování v přípravě celého projektu,“ uvedl primátor Macura.

Výsledky nelze předjímat. Hnutí ANO bude jistě hlasovat pro. Koaliční ODS i Piráti zřejmě také, ale netají jistou opatrnost a výhrady.

„Česká pirátská strana nikdy nepřistupovala k otázce nové tramvajové trati suše ve stylu buď ano, nebo ne. Tyto odpovědi vždy spojovala se slovy ‚za daných podmínek‘,“ říká radní David Witosz.

„Trať, která bude v lokalitě páteřní, nezvýší hlučnost, zvýší atraktivitu, a tedy i hodnotu majetku, je projekt, který Piráti podporují. Trať, která řeší dopravní dostupnost zejména v době špiček, bude přínosem pro celou oblast. Na mnoho otázek nám ale odpoví velká EIA, která by měla být základem pro další kroky či rozhodnutí,“ dodal.

Zastupitel Jiří Srba řekl za klub ČSSD, že většina členů v minulém zastupitelstvu města nebyla a musí se nejdřív seznámit s detaily. „Bez informací a úzkého zapojení do práce nemůžeme takovou citlivou investiční akci podpořit,“ nastínil.

Jasno mají komunisté, trať nepodpoří. „Deklarovali jsme to už před volbami a naše stanovisko se nemění,“ říká šéf ostravské KSČM Martin Juroška. „Trať bez velkého přínosu pro dopravu ve městě znamená mrhání veřejnými prostředky a také významný zásah do dotčených lokalit během stavby i po ní,“ dodal.