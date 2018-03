Poruba podá trestní oznámení kvůli průtahům s Prodlouženou Rudnou

„Lidé i firmy trpí špatným ovzduším, je poškozováno jejich zdraví a majetek. Zakonzervování takřka dokončené komunikace stojí desítky milionů korun ročně. Za to jistě někdo může. To nás zajímá, to nás trápí,“ vysvětlil porubský starosta.

Na spojnici mezi ostravskou Rudnou ulicí a novou silnicí z Ostravy na Opavu chybí dostavět 400 metrů. Proti dokončení protestují lidé bydlící v okolí, kteří jsou sdružení ve spolku Skalka.

Prodloužená Rudná Silnice spojující průtah Ostravy s novou silnicí I/11 ve směru na Opavu zůstává v úseku dlouhém přibližně 400 metrů nedokončená.

Stavět se začala v roce 2010, vinou různých průtahů však dosud není jasné, kdy bude hotová.

Dostavbu účinně blokuje několik lidí bydlících nedaleko, ŘSD proto zahájilo proces vyvlastnění.

Vinou nehotového úseku tisíce vozů denně proudí hlavně po ulici 17. listopadu v Ostravě-Porubě.



Porubské oznámení však není namířeno proti nim, spíše zmiňuje úřady, které jim možná jejich účinný odpor umožnily či usnadnily.

Náměstek: Policie nejspíše věc odloží

„Žádáme prověření, jestli se nenaplnila skutková podstata maření úkolu úřední osoby z nedbalosti nebo nedbalostního porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ stojí v trestním oznámení.

Pokud by policie viníka zjistila a následky jeho počínání označila za škodu velkého rozsahu, hrozil by mu zákaz činnosti, případně dokonce několik let vězení.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl o trestním oznámení nevěděl. A komentovat ho nechtěl. „Už mnoho let velmi intenzivně podnikáme kroky k právnímu odblokování úmyslně bojkotované stavby,“ pouze poukázal.

Náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS) se obává, že trestní oznámení nic nevyřeší. „Policie věc nejspíše odloží s tím, že se trestný čin nestal. Například při problematickém zápisu do katastru šlo spíše o správní delikt,“ poznamenal. Stanovisko odpůrců stavby se získat nepodařilo.

ŘSD má spolku poslat další návrh řešení

Proti nim stojí občanská iniciativa Za dostavbu Rudné. Členka iniciativy a současně porubská zastupitelka Eliška Konieczná (ANO) reagovala, že takové trestní oznámení mělo být podáno už dávno. „Proto se trochu obávám, aby teď nešlo jen o předvolební tah,“ poznamenala.

Iniciativa v únoru uspořádala protestní pochod k nedostavěnému úseku. Akce se zúčastnily zhruba dvě stovky lidí. „Nevylučujeme opakování, tentokrát však zvažujeme i blokádu ulice 17. listopadu,“ zmínila Konieczná silnici, po které se vinou nehotové Prodloužené Rudné denně valí tisíce automobilů.

Rozhovory mezi ŘSD a odpůrci zprostředkované krajským úřadem se dosud nekonaly. „Jednali jsme s generálním ředitelem ŘSD Janem Kroupou. ŘSD prý pošle spolku Skalka další nabídku na vyřešení situace,“ zmínil náměstek Unucka.

ŘSD také podalo žádost o vyvlastnění blokujících věcných břemen. Konec však zůstává v nedohlednu.