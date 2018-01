Roky týraná žena potratila, mrtvý plod našli policisté. Muže stíhají

Policisté muže na Krnovsku zadrželi v neděli pro podezření z násilného jednání vůči své družce i jejich dětem. „Obviněnému je kladeno za vinu, že minimálně od roku 2015 do současné doby dlouhodobě, nepřiměřeně a bezdůvodně fyzicky trestal, napadal a psychicky týral svou družku a jejich nezletilé děti,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Žena, zřejmě i následkem týrání, před nedávnem potratila. Policisté podle televize Polar našli několikaměsíční mrtvý plod při prohlídce bytu v Dívčím Hradě. „Měla jsem trošku křeče, tak jsem šla na záchod a vypadlo to ze mě. Byla jsem v šoku, tak mi to přítel přestřihl, vytáhl to miminko a dal ho do sklenice. Oni to našli a vzali si to miminko sebou. Bylo to na záchodě,“ řekla žena pro Polar.

Do jaké míry mělo vliv na potrat chování jejího druha, budou policisté teprve ověřovat.

Každopádně, násilné chování vůči své rodině policisté u muže řešili v minulosti opakovaně. „Družka ale nedala souhlas s trestním stíháním,“ dodala Pavla Jiroušková.

Zadrženému hrozí v případě prokázání viny až osmileté vězení. V současnosti se soud zabývá návrhem na jeho vzetí do vazby.